< sekcia Ekonomika
V Rimavskej Sobote bude podujatie s názvom Koľko stojí teplo domova
Rozprávať budú o tom, prečo je energetická chudoba témou, ktorá sa týka oveľa širšieho okruhu ľudí, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. decembra (TASR) - V Rimavskej Sobote bude vo štvrtok prvé celoslovenské podujatie s názvom Koľko stojí teplo domova. V mene Európskeho klimatického paktu a iniciatívy Klíma ťa potrebuje o tom TASR informoval Martin Erdöfy s tým, že začiatok je o 18.00 h v centre nezávislej kultúry na Hlavnom námestí.
Dodal, že hostí čaká kombinácia odborných vstupov a neformálnej, otvorenej a interaktívnej diskusie. Návštevníci sa okrem iného dozvedia odpovede aj na viaceré otázky. Rozprávať budú o tom, prečo je energetická chudoba témou, ktorá sa týka oveľa širšieho okruhu ľudí, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hovoriť budú aj o tom, ako veľmi ovplyvňuje teplo domova náš každodenný život a koľko nás v skutočnosti stojí. Odpoveď budú hľadať aj na to, prečo aj napriek štátnej pomoci mnohí ľudia stále cítia, že ich účty rastú.
Pripomenul, že niektoré slovenské domácností si nemôžu dovoliť platiť účty za energie. Ďalší žijú pod hranicou chudoby a nedokážu si primerane vykurovať svoje domovy. „Energetická chudoba je komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ objasnil Erdöfy.
Ako ďalej uviedol, touto akciou otvárajú novú sériu rozhovorov o klíme. Podľa neho plynulo nadväzuje na dlhodobý komunitný formát lokálnych rozhovorov. Ich cieľom je prinášať odborné a zároveň zrozumiteľné a ľudské diskusie o klimatických výzvach v spolupráci s kultúrnymi centrami a miestnymi inštitúciami do všetkých regiónov.
Podujatie je súčasťou iniciatívy Európskeho klimatického paktu, ktorá v rámci Európy podporuje zapojenie komunít do tvorby klimatických riešení na lokálnej úrovni.
Dodal, že hostí čaká kombinácia odborných vstupov a neformálnej, otvorenej a interaktívnej diskusie. Návštevníci sa okrem iného dozvedia odpovede aj na viaceré otázky. Rozprávať budú o tom, prečo je energetická chudoba témou, ktorá sa týka oveľa širšieho okruhu ľudí, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hovoriť budú aj o tom, ako veľmi ovplyvňuje teplo domova náš každodenný život a koľko nás v skutočnosti stojí. Odpoveď budú hľadať aj na to, prečo aj napriek štátnej pomoci mnohí ľudia stále cítia, že ich účty rastú.
Pripomenul, že niektoré slovenské domácností si nemôžu dovoliť platiť účty za energie. Ďalší žijú pod hranicou chudoby a nedokážu si primerane vykurovať svoje domovy. „Energetická chudoba je komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ objasnil Erdöfy.
Ako ďalej uviedol, touto akciou otvárajú novú sériu rozhovorov o klíme. Podľa neho plynulo nadväzuje na dlhodobý komunitný formát lokálnych rozhovorov. Ich cieľom je prinášať odborné a zároveň zrozumiteľné a ľudské diskusie o klimatických výzvach v spolupráci s kultúrnymi centrami a miestnymi inštitúciami do všetkých regiónov.
Podujatie je súčasťou iniciatívy Európskeho klimatického paktu, ktorá v rámci Európy podporuje zapojenie komunít do tvorby klimatických riešení na lokálnej úrovni.