V Rimavskej Sobote pribudla nová transformovňa za vyše 11 miliónov eur
Investícia za vyše 11 miliónov eur bola prioritne realizovaná pre nového investora na Gemeri.
Autor TASR
Rimavská Sobota 12. mája (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) vybudovala v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote novú transformovňu veľmi vysokého napätia. Investícia za vyše 11 miliónov eur bola prioritne realizovaná pre nového investora na Gemeri, nová infraštruktúra však bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť a stabilitu dodávky elektriny pre celú Rimavskú Sobotu. Na utorňajšom brífingu o tom informovali predstavitelia SSD.
S prípravou výstavby novej transformovne v Rimavskej Sobote začala SSD v roku 2021, samotné práce odštartovali v roku 2024. Na investícii sa podieľala aj štátna spoločnosť MH Invest, ktorá budovala nový priemyselný park. „Zjednodušene povedané, na to, aby vznikol priemyselný park, musela stáť najprv táto rozvodňa, ktorá v podstate zásobuje priemyselný park elektrickou energiou,“ priblížil špecialista externej komunikácie SSD Miroslav Gejdoš.
Stavebné práce v rámci budovania novej transformovne boli ukončené vlani, aktuálne ešte prebieha kolaudačné konanie. V lokalite sa nachádzajú dva transformátory veľmi vysokého napätia. Zatiaľ jediným odberateľom elektriny je nemecký investor Winkelmann, v budúcnosti však bude možné pripojiť aj ďalšie spoločnosti v priemyselnom parku. „Máme k dispozícii päť ďalších vysokonapäťových rozvádzačov, kde je možné v krátkej dobe pripojiť ďalších odberateľov,“ doplnil projektový manažér SSD Igor Macúš.
Nová transformovňa veľmi vysokého napätia je podľa SSD prínosom pre širší región Rimavskej Soboty, infraštruktúra má vyriešiť prípadné problémy s kapacitou elektriny na niekoľko rokov až desiatky rokov. „Doterajšia kapacita distribučných vedení nepostačovala na to, aby tu mohol byť ďalší rozvoj. Novú rozvodňu sme museli postaviť, aby sme zastabilizovali región, ale takisto aj nárast odberu elektriny v domácnostiach, kde elektromobilita vyvoláva požiadavku na nárast odberu,“ skonštatoval Macúš.
