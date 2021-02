V Rimavskej Sobote schválili predaj pozemku na priemyselný park

Rimavská Sobota 23. februára (TASR) – Poslanci mesta Rimavská Sobota na utorňajšom mestskom zastupiteľstve (MsZ) schválili predaj poľnohospodárskej pôdy, na ktorej má v najbližších rokoch štát vybudovať nový priemyselný park. Mesto za predaj pozemkov zinkasuje viac ako 296.000 eur.



Na MsZ v Rimavskej Sobote sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), spoločne s primátorom Jozefom Šimkom podpísali zmluvu i memorandá o spolupráci. „Verím, že tento prvý krok bude prospešný a behom pár rokov sem nasmeruje konkrétnych investorov, ktorí pomôžu obyvateľom získať zamestnanie v tomto zaostalom regióne,“ uviedol primátor. Ako dodal, od štátu má prísľub, že každý nový zahraničný investor bude prioritne nasmerovaný práve do Rimavskej Soboty.



Na rokovaní MsZ sa zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý pripomenul, že nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota prevyšuje 20 percent. „Túto investíciu umiestňuje vláda do regiónu, ktorý to najviac potrebuje,“ povedal Kollár.



Nový priemyselný park má vyrásť na ploche približne 80 hektárov na severnom okraji mesta, jeho stavbu zabezpečí štát. V budúcnosti sa v ňom počíta s vytvorením minimálne 500 priamych pracovných miest.