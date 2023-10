V Rimavskej Sobote začali stavebné práce v budúcom priemyselnom parku

Rimavská Sobota 3. októbra (TASR) - Slávnostným výkopom v utorok symbolicky odštartovala výstavba štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Práce na spevňovaní terénu by mali byť dokončené do konca roka, nasledovať bude môcť výstavba závodu nemeckého investora Winkelmann Group. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister hospodárstva Peter Dovhun a konateľ spoločnosti MH Invest Ivan Znášik.



"Budem rád, keď tu budeme môcť v priebehu pár mesiacov privítať už aj firmu Winkelmann pri zakladaní stavby. Predtým dokončíme svoju prácu spevnenia celej plochy, dovedenia infraštruktúry, elektriny, plynu, vody a iných sietí," skonštatoval Znášik. Ako dodal, nemecký investor by s výstavbou svojho závodu mohol začať koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.



"Príchodom nového investora Wilkemann prispievame aj k väčšiemu vyvažovaniu v rámci ekonomiky a dôrazu na nový typ technológií, technológií obnoviteľných zdrojov," dodal štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Švec s tým, že toto odvetvie má do budúcna veľký potenciál.



Nový priemyselný park v Rimavskej Sobote vzniká v severnej časti mesta v mestskej časti Sobôtka. Výrobu tam plánuje umiestniť nemecká skupina Winkelmann Group. V závode zameranom na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá plánuje zamestnať približne 450 ľudí, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. Na výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote vyčlenil štát ešte v júli 2021 takmer desať miliónov eur, určené sú na prvú fázu výstavby.



"Tento priemyselný park bude dôležitou súčasťou a základom toho, aby sa rozvíjal kultúrny a spoločenský život v Rimavskej Sobote a okolí, práve tým, že sem budú prichádzať spoločnosti, ktoré poskytnú obyvateľom tohto regiónu dlhodobé a stabilné pracovné príležitosti," skonštatoval Dovhun.