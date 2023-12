V rokovaniach o nemeckom štátnom rozpočte sa mal dosiahnúť pokrok

Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecká vládna koalícia pokročila v rokovaniach o mnohomiliardovom výpadku v budúcoročnom štátnom rozpočte. Vyhlásil to v pondelok večer minister financií Christian Lindner. K časovému harmonogramu a vecnej stránke rokovaní sa bližšie nevyjadril. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V súčasnosti nie je čo povedať, povedal Lindner na okraj podujatia svojej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v Berlíne. "Pracujeme veľmi konštruktívne, a mimochodom, vo veľmi kolegiálnej a dobrej atmosfére," dodal minister. Kancelár Olaf Scholz predtým v pondelok vyjadril presvedčenie, že koaliční partneri by mohli dokončiť návrh rozpočtu na rok 2024 už čoskoro.



Lindnerova liberálna FDP, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza a strana Zelených vicekancelára Roberta Habecka (Zelení) už niekoľko týždňov hľadajú riešenie rozpočtovej krízy. V nedeľu (10. 12.) neskoro večer rozhovory odložili na pondelok.



Nemecký Spolkový ústavný súd v polovici novembra rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu. Vláda tieto peniaze plánovala použiť na projekty v oblasti ochrany klímy a na modernizáciu. Rozsudok spôsobil obrovskú dieru v plánoch výdavkov a prinútil vládu prijať núdzový rozpočet na rok 2023 a hľadať nový rozpočtový plán na rok 2024. Lindner odhaduje, že po verdikte súdu chýba Nemecku 17 miliárd eur v rozpočte na rok 2024.