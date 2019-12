V roku 2019 bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľov

Bratislava 15. decembra (TASR) – V tomto roku bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Vyplýva to z dát ku koncu novembra. Pre TASR to priblížila právnička Centra lepšej regulácie v rámci Slovak Business Agency (SBA) Petra Satinová.



Iba v 34 z prijatých materiálov bolo podľa nej vyhodnotené, aké vplyvy majú na podnikateľov. "A z týchto vplyvov už dnes vieme, že je to viac ako 142 miliónov eur pre podnikateľov, čo sa týka nákladov celkových a z toho 6,4 milióna eur sú iba administratívne náklady," vyčíslila.



Pravdepodobne najvýraznejšie náklady podľa nej spôsobuje malým a stredným podnikateľom zákon o minimálnej mzde. Tento rok ide o sumu vo výške 101,7 milióna eur, a to len na mikro, malé a stredné podniky. Mikro, malé podniky sú pritom tie do 50 zamestnancov a stredné do 250 zamestnancov. Medzi legislatívne zmeny účinné od 1. januára s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie podľa nej patrí aj nový druh daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu, či zastavenie starých exekúcií.



Pozitívny vplyv podľa Satinovej bude mať napríklad zníženie dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby aj živnostníkov s výškou obratu do 100.000 eur ročne, vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj i zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na printy. Legislatívne zmeny s pozitívnym vplyvom zahŕňajú aj zúženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom, zvýšenie hranice pre platenie preddavkov, zvýhodnené odpisovanie pre elektromobily, alebo aj zavedenie výlučného elektronického podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra.



V roku 2019 bolo doposiaľ prijatých 116 vplyvov na podnikateľské prostredie, pričom v minulom roku to bolo až 143. "Je vidieť, že tých materiálov bolo trošku menej, aj máme pocit, že už viac vláda postupovala v súlade s tým, čo si dala do legislatívneho plánu úloh a že sa neprijímali návrhy, ktoré boli mimo tohto plánu, na ktoré sa podnikateľská verejnosť vie pripraviť napríklad konzultáciami a pripomienkami a podobne," skonštatovala Satinová. Aj z pohľadu poslaneckých návrhov bolo podľa nej prijatých menej "šokujúcich" noviel.