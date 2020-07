V roku 2019 najväčšie riziko na trhu EÚ predstavovali hračky

Brusel 7. júla (TASR) – Európska komisia dnes zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na jednotnom trhu EÚ alebo tento predaj obmedziť.



V správe sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe varovaní, medziročne stúpa, pričom v roku 2019 ich bolo 4477 v porovnaní so 4050 varovaniami za rok 2018.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol, že systém na rýchlu výmenu informácií je k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni, čím sa zaisťuje nepretržitý tok informácií a bezpečnosť jednotného trhu. Spresnil, že vďaka spolupráci EK s členskými štátmi v oblasti testovania sa len od konca minulého roka podarilo nahlásiť ďalších 75 výrobkov.



V roku 2019 si orgány z 31 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Island , Lichtenštajnsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo) prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií odovzdali 2243 varovaní týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, na základe ktorých sa prijalo 4477 opatrení. To predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s minulým rokom a o 63 % od roku 2015.



V rámci rôznych opatrení distribútori a maloobchodní predajcovia stiahli z trhu alebo zničili výrobky skôr než sa dostali k spotrebiteľom, alebo ich stiahli následne od používateľov.



Podľa správy EK k najviac nahlasovanej kategórii patrili hračky (29 % všetkých nahlásení), po nich nasledovali motorové vozidlá (23 %), a tiež elektrické spotrebiče a vybavenie (8 %). Vysoký počet varovaní zaznamenali aj v kategóriách kozmetika, odevy, textil a módne doplnky, a aj v súvislosti s výrobkami určenými na starostlivosť o dieťa a vybavením pre deti.



Najviac nahlásených rizík súviselo s výrobkami spôsobujúcimi zranenia (27 %) ako sú zlomeniny alebo otras mozgu. Druhým najčastejšie nahlasovaným rizikom boli chemické zložky vo výrobkoch (23 %), po ktorých nasledovalo riziko zadusenia sa pre deti (13 %).



Od vypuknutia pandémie nového koronavírusu sa zaznamenalo množstvo nových varovaní, ktoré sa nespomínajú v správe za rok 2019. Do 1. júla sa zaregistrovalo 63 varovaní týkajúcich sa ochranných rúšok, tri varovania v súvislosti s ochranným odevom, tri varovania týkajúce sa prostriedkov na dezinfekciu rúk a tri varovania, pokiaľ ide o UV lampy (sterilizačné lampy).



Komisia v utorok zverejnila aj výsledky koordinovaných činností týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov. Spolu s európskymi orgánmi testovala výrobky vybrané členskými štátmi, pričom sa otestovala bezpečnosť 652 výrobkov. Členské štáty vybrali na testovanie osobné dopravné prostriedky, vypchaté mäkké hračky, nabíjačky, batérie, sedadlá na bicykel pre deti a slizové hračky. Zo všetkých otestovaných výrobkov 38 % nezodpovedalo konkrétnym aspektom právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti. V prípade 11 % z nich, čo predstavuje 75 výrobkov, sa zistilo, že predstavujú závažné riziko pre spotrebiteľov. Podľa kategórií sa najvyššia miera závažného rizika zaznamenala pri mäkkých vypchatých hračkách (68 %) a najnižšia pri batériách (1 %). Ak sa pri testovaní zistí, že ide o závažné riziko, výrobok sa nahlási prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií, aby sa zabránilo jeho rozširovaniu na trhu.