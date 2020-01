V roku 2019 zbankrotovalo až 16.167 občanov Slovenska

Bratislava 9. januára (TASR) - Vlani na Slovensku zbankrotovalo historicky najviac dlžníkov, a to až 16.167. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, počet osobných bankrotov v minulom roku v porovnaní s rokom 2018 narástol o 16,75 %.



Zvýšený nárast záujmu ľudí o osobné bankroty zaznamenalo v roku 2019 aj Centrum právnej pomoci (CPP), ktoré agendu osobných bankrotov zo zákona zastrešuje. Ako uviedla Zuzana Kubovičová, riaditeľka CPP, v minulom roku sa centrum sústredilo na zvýšenie efektivity svojich služieb. "Výrazne sme skrátili dobu čakania na konzultácie. Vďaka tomu sme vybavili väčšie množstvo klientov, čo sa odzrkadlilo na vyššom počte vybavených osobných bankrotov v minulom roku. Kým v roku 2018 pracovníci CPP poskytli 106.251 konzultácií o osobných bankrotoch, a to osobných, telefonických alebo emailových, v minulom roku počet konzultácii medziročne vzrástol o 8,90 % na 115.713. Podobne vzrástol aj počet podaných žiadostí na oddlženie – zatiaľ čo v roku 2018 CPP na príslušné súdy podalo 15.876 takýchto žiadostí, v roku 2019 ich podalo 16.961, čo je medziročne o 6,83 % viac," zdôrazňuje šéfka centra.



Najhlavnejším dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov v minulom i predchádzajúcom roku bola vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017 a služby CPP. "Aj keď predpokladáme, že aj v roku 2020 bude počet osobných bankrotov naďalej vysoký, pravdepodobne sa v porovnaní s rokom 2019 zníži. Od 1. januára 2020 sa zmenila konkurzná legislatíva, ktorá okrem iného sprísnila jednu z podmienok, za ktorých je možné žiadať o oddlženie formou konkurzu, pretože exekúcia musí trvať aspoň jeden rok. Zároveň nadobudol účinnosť aj zákon upravujúci postup ukončenia tzv. starých exekúcií," vysvetľuje Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.



V roku 2019 tvorili v súhrne najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,92 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,50 %).



Zároveň vlani súdy vydali 13.664 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 93,54 % tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro z dlhov. Iba 6,46 % dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2019 zbankrotovalo už 38.172 obyvateľov SR.