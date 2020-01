V roku 2020 čakajú na cestujúcich z letiska v Bratislave novinky

Bratislava 8. januára (TASR) – Nové pravidelné letecké linky na Korfu a Rodos, do Gambie v Afrike priamo z Bratislavy, viac letov do Atén aj návrat linky do Barcelony-Girony. To sú niektoré z noviniek, ktoré čakajú na cestujúcich odlietajúcich z Letiska M. R. Štefánika v roku 2020. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Cyperský letecký dopravca Cyprus Airways spustí od 6. júna 2020 novú pravidelnú linku z Bratislavy na grécky ostrov Korfu. Lietať sa bude z Bratislavy raz týždenne, vždy v sobotu. Sezónnu pravidelnú linku bude dopravca zabezpečovať do 19. septembra. Ako dodala hovorkyňa, viac letov na Korfu zabezpečí v lete aj dopravca Smartwings. Ten zvýši frekvenciu letov medzi Bratislavou a Korfu na dvakrát týždenne. "Navyše, na Korfu možno využiť aj priamu leteckú linku z Bratislavy dopravcom Ryanair, a to každý utorok od 2. júna do konca septembra," priblížila Ševčíková.



Nová pravidelná letecká linka pribudne aj na Rodos, a to od 9. júna. Cyprus Airways pridá novú pravidelnú linku, ktorá bude lietať každý utorok, teda raz týždenne, aj na tento grécky ostrov. Využiť novú priamu linku môžu cestujúci do polovice septembra. Štyri priame lety týždenne vypraví v lete z Bratislavy na Rodos a spiatočne opäť aj dopravca Smartwings.



Dopravca Ryanair zároveň zvýši frekvenciu letov z Bratislavy do hlavného mesta Grécka, do Atén. Z pôvodných dvoch letov týždenne zvýši počet letov na tri. Lietať medzi Bratislavou a Aténami sa bude každý pondelok, piatok a v nedeľu.



Pravidelnou leteckou linkou sa cestujúci z Bratislavy opäť dostanú aj do Barcelony-Girony. Dopravca Ryanair obnoví od 3. júla pravidelnú linku do španielskej metropoly, kam v zimnom období neprevádzkoval pravidelné lety. "Od júla do 23. októbra si tak bude možné každý piatok a pondelok zaletieť do Girony v blízkosti Barcelony, kde možno stráviť predĺžený víkend v meste či pri mori," skonštatovala hovorkyňa letiska.



Cestovné kancelárie súčasne spustia sériu charterových dovolenkových letov z Bratislavy do Gambie v Afrike. Každý piatok od 14. februára do polovice apríla tak prepraví dopravca Smartwings dovolenkárov z Bratislavy priamo do Afriky.



V letnej sezóne 2020 zvýši dopravca Smartwings, ktorý od konca mája do októbra prevádzkuje sezónne pravidelné lety do dovolenkových destinácií, frekvenciu letov na Malorku a do Burgasu. Na Malorku pôvodne lietal raz týždenne, po novom bude dvakrát. Do Burgasu v Bulharsku sa frekvencia letov zvýši z trikrát na štyrikrát týždenne. Rovnako zvýši dopravca frekvenciu letov aj na ostrov Korfu.



V letnej sezóne prepravia dovolenkárov do letovísk aj noví leteckí dopravcovia, ktorých služby si objednali cestovné kancelárie. "V pláne sú okrem iných lety do Palerma na Sicílii dopravcom Air Italy, ale aj charterové lety do Izraela (Tel Aviv) s dopravcom El Al Israel Airlines," poznamenala Ševčíková.