V roku 2020 sa poskytla štátna pomoc vo výške 1,653 mld. eur

Bratislava 1. júna (TASR) - V roku 2020 sa poskytla štátna pomoc v celkovej výške 1,653 miliardy eur, z toho z národných zdrojov 998,06 milióna eur a zo zdrojov EÚ 655,50 milióna eur. Vyplýva to zo správy o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 z dielne Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorou by sa v stredu (2. 6.) mala zaoberať vláda.



Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 1,046 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 172,38 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2020 na HDP je podľa správy 1,81 %.



V roku 2020 bola štátna pomoc poskytnutá formou dotácií, nenávratného finančného príspevku a poskytnutých služieb (71,02 %), záruk za úvery (19,74 %), úľav na dani (8,16 %) a formou rizikového kapitálu (1,08 %), a to najmä podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s ochorením COVID-19 (68,91 %), na ochranu životného prostredia (10,59 %) a na rozvoj regiónov (6,50 %).



Správa podľa úradu faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od jej poskytovateľov k príjemcom a zároveň prezentuje hlavné tendencie vo vývoji jej poskytovania. Hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2020 a dáva ucelený prehľad štátnej pomoci podľa jej účelov, kategórií a poskytovateľov.