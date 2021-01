V roku 2020 sa zvýšil počet pracovnoprávnych sporov

Bratislava 11. januára (TASR) – V roku 2020 sa výrazne zvýšil počet pracovnoprávnych sporov. Vyplýva to zo štatistík poistenia právnej ochrany spoločnosti Wüstenrot.



Kým v roku 2019 dominovali spory ohľadom neplnenia zmluvných záväzkov, v minulom roku sa podľa poisťovne obracali Slováci na právnikov častejšie v pracovnoprávnych záležitostiach.



"Veľmi výrazný nárast sme zaznamenali pri konzultáciách a sporoch súvisiacich s právami zamestnancov. Až 17 % klientov sa na nás v roku 2020 obracalo práve pri problémoch v tejto oblasti. Len pre porovnanie, predchádzajúci rok to bolo približne 8 %," vyčíslila Zuzana Štefániková, vedúca oddelenia likvidácie právnej ochrany poisťovne Wüstenrot.



Na druhom mieste sa vlani umiestnili spory týkajúce sa záväzkového práva, kedy sa klienti dožadovali vrátenia peňazí za objednané služby, poskytnutia náhradných termínov, či využitia tzv. voucherov.



"K miernemu nárastu v porovnaní s rokom 2019 došlo aj pri susedských sporoch. No tie tvoria jednu z najmenej zastúpených oblastí, s ktorými sa klienti na nás obracajú. Spravidla predstavujú menej ako 2 % riešených poistných udalostí," dodáva Štefániková.