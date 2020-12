ANALÝZA: V roku 2020 Slováci najčastejšie čelili ransomvérovým hrozbám

Bratislava 13. decembra (TASR) – V roku 2020 z pohľadu kyberbezpečnosti Slováci najčastejšie čelili ransomvéru. Uviedla to spoločnosť Kaspersky. Naopak, Slovensko bolo tento rok oproti minulosti oveľa lepšie chránené pred bankovými trójskymi koňmi, mobilným malvérom a stalkervérom. Počet kyberútokov na Slovensku síce klesá, ale sú vytrvalejšie a viac zamerané na konkrétne ciele.



V medziročnom porovnaní bolo zaznamenaných o 22,64 % menej útokov na počítače a menej bolo takisto aj bankových trójskych koní (o 85,8 %). Podobná situácia bola aj v oblasti malvéru a stalkervéru. V prípade mobilných malvérov však experti upozornili, že síce zaznamenali pokles v počte útokov na unikátnych používateľov o 12,42 %, no počet detekcií sa zvýšil o 0,51 %. Čo znamená, že bol viackrát napadnutý menší počet používateľov. "Takže záverom je, že hrozby sa stávajú cielenejšími a vytrvalejšími a kyberzločinci tak dostávajú 'viac za menej'," dodali experti.



Útoky na slovenských používateľov medziročne rástli len v oblasti ransomvéru. V počte unikátnych používateľov stúpli útoky o 86,64 %, naopak, počet detekcií sa znížil o 31,15 %.



V globálnom meradle pre svet v roku 2020 znamenal problém stalkervér, a to napriek tomu, že v medziročnom porovnaní počet útokov poklesol. Podľa expertov môže úbytok súvisieť s lockdownom v krajinách po celom svete. "Predpokladom totiž je, že stalkervér sa väčšinou používa na sledovanie intímneho partnera, a teda pre zavádzanie rôznych obmedzení týkajúcich sa voľného pohybu potreba tohto typu aplikácií pravdepodobne klesá," vysvetlili odborníci.



Zmeny súvisiace s pandémiou nového koronavírusu - napríklad v kontexte rozmachu práce z domu - neobišli ani Slovensko. Ako uzavreli experti, práca na diaľku zmenila toho viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vyzdvihli znepokojujúcu štatistiku, podľa ktorej iba niečo cez polovicu zamestnancov je vybavená pracovnými zariadeniami a VPN.



"Zaujímavým zistením je, že cena ukradnutých dát kyberzločincami je vyššia pri zdravotníckych materiáloch, než napríklad pri ukradnutých informáciách z platobných kariet," podotkol generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen na margo tohtoročných útokov vo svete. Pre pandémiu sa citlivé zdravotné informácie stali žiadanou komoditou.