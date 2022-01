V roku 2021 nakúpili Slováci kryptomeny za 25 miliónov eur

O spoločnosti Fumbi









Všetky kryptomeny zakúpené cez spoločnosť Fumbi sú v priamom vlastníctve používateľov a uskladnené sú prostredníctvom platformy Ledger Vault, čo je jedno z najdôveryhodnejších a najlepších riešení úschovy kryptomien na svete.



Pre verejnosť je príťažlivé aj to, že cez Fumbi sa dá začať investovať do kryptomien Fumbi Network je slovenská krypto-investičná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2018 a získala už vyše 80 000 používateľov na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku. Možnosť využiť potenciál rýchlo rastúceho odvetvia kryptomien prináša širokej verejnosti, pretože maximálne zjednodušuje spôsob investovania - nielen pohodlným nákupom, ale aj tým, že používatelia nemusia riešiť nákup a využívanie vlastných peňaženiek.

Bratislava 28. januára (OTS) - Na základe štatistík spoločnosti Fumbi za rok 2021 vzrástol celkový záujem o kryptomeny o viac ako 400 % v porovnaní s rokom 2020. Počas minulého roka investovali Slováci do kryptomien viac ako 25 miliónov eur.hovorí Juraj Forgács, CEO a zakladateľ spoločnosti Fumbi.Podľa dát spoločnosti Fumbi sa v roku 2021 rozloženie žien a mužov investujúcich do kryptomien veľmi nezmenilo. Stále je pomer. Toto odzrkadľuje aj celosvetový jav, pretože vo svete tiež investujú do kryptomien väčšinou muži, aj keď percento žien pomaly narastá.Dáta zároveň hovoria o tom, že kryptomeny nie sú len doménou pár oblastí a väčších miest - používatelia sú zastúpení rovnomerne po celom Slovensku a pochádzajúZ výsledkov prieskumu, ktorý si spoločnosť Fumbi objednala u prieskumnej agentúry, vyplýva, že najviac majú záujem investovať do kryptomienNajviac Slováci investovali do produktu Fumbi Index Portfólio , s ktorým nakúpili celé portfólio kryptomien a nie iba jednu vybranú kryptomenu. Do tohto produktu v roku 2021 vložili vyšeKonkrétne kryptomeny ako Bitcoin alebo Ethereum si mohli zvoliť s produktom Fumbi Vlastná Voľba - sem. “” vysvetľuje Boris Haško, Chief Marketing Officer spoločnosti.Do nového produktu Fumbi Bitcoin a Zlato . Tento produkt je najkonzervatívnejším z ponuky Fumbi, pretože s ním používatelia investujú nielen do Bitcoinu, ale aj do kryptomeny PAX Gold, ktorá je krytá reálnym zlatom. Zlato v tomto prípade investíciu do bitcoinu stabilizuje. Aj keď tento produkt vznikol až v lete,Vo Fumbi môžu od leta svoj majetok zhodnocovať aj spoločnosti a právnické osoby. Za pol roka od spustenia produktu sa v spoločnosti zaregistrovalo zhruba