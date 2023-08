V roku 2022 pracovalo krátkodobo v zahraničí viac ako 116.000 Slovákov

Bratislava 2. augusta (TASR) - V roku 2022 pracovalo v zahraničí z celkového počtu pracujúcich viac ako 116.000 Slovákov, čo predstavovalo podiel 4,5 %. Oproti roku 2021 je to o 4000 osôb viac. Ide o krátkodobú zamestnanosť, teda o osoby, ktoré pracovali v zahraničí do jedného roka, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2022, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Dlhodobo najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo najmä z Prešovského kraja. Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Počet krátkodobo pracujúcich Slovákov v zahraničí vzrástol v štyroch krajoch. Najvýraznejšie však v Nitrianskom (o 59,2 %) a Bratislavskom kraji (o 46,7 %). Naopak, ich počet poklesol v Prešovskom kraji, a to o 16,4 %, a v Banskobystrickom kraji o 11,6 %.



Zamestnanci, ktorí pracujú v zahraničí krátkodobo, sa podieľali na celkovom počte pracujúcich v kraji v rozsahu od 1,7 % v Bratislavskom kraji po 7,0 % v Prešovskom kraji. V Nitrianskom a Žilinskom kraji predstavoval podiel pracujúcich v zahraničí na celkovej zamestnanosti SR 6,4 %.



Za pracujúceho je v zmysle novej metodiky Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) považovaná osoba vo veku od 15 rokov, ktorá v sledovanom týždni vykonávala aspoň jednu hodinu akúkoľvek prácu za mzdu, plat, odmenu alebo pracovnú činnosť s cieľom dosiahnutia zisku, vrátane osôb pracujúcich v zahraničí do jedného roka alebo dochádzajúcich za prácou do zahraničia.