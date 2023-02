V roku 2022 sa dopyt po krboch a kachľových peciach v SR zvýšil o 50 %

Bratislava 9. februára (TASR) - V roku 2022 sa dopyt po krboch a kachľových peciach na Slovensku zvýšil o 50 %, dôvodom je COVID-19 a vojna na Ukrajine. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii Robert Šalvata, prezident Medzinárodného zväzu kachliarov (VUEKO) a poradca predstavenstva Cechu kachliarov.



"Len počas pandémie covidu vzrástol dopyt po krboch a kachľových peciach približne o 30 %. Čísla dokazujú, že tieto tepelné zdroje si želajú mnohí zákazníci, ktorí hľadajú udržateľné a (krízovo) bezpečné riešenie vykurovania. A preto zastávame názor, že krby a kachľové pece sú trendom, ba až nevyhnutnosťou najbližších rokov," priblížil Šalvata.



Palivové drevo je podľa jeho slov v porovnaní s elektrinou, plynom či peletami cenovo najefektívnejším zdrojom energie. Navyše pochádza z miestnych zdrojov a výskumy potvrdzujú, že jeho použitie v kachľových peciach a krboch je z dlhodobého hľadiska uhlíkovo neutrálne. Napriek výhodám vykurovania krbmi a kachľovými pecami je podľa neho medzi zákonodarcami malé povedomie o týchto benefitoch.



"Po úspešnom vzore iných európskych krajín by sme v slovenskej legislatíve radi presadili predpis, aby každá domácnosť mala zabezpečený alternatívny zdroj energie, ktorý by fungoval v prípade výpadku elektriny," povedal Šalvata. Cech kachliarov, rovnako ako napríklad komora kominárov, sa podľa neho snaží o presadenie tejto požiadavky najmä preto, že krb či kachľová pec umožňujú nezávislosť od centrálnych dodávok fosílnych palív, najmä v čase krízy.



Kľúčovým argumentom v prospech kúpy krbu či kachľovej pece sú podľa slov prezidenta Cechu kachliarov Štefana Bobockého výrazne nižšie náklady na energie. V domácnostiach sa tieto náklady udržiavajú umelo - zastropovaním cien, čo však nie je dlhodobo udržateľné.



"Dôsledky rusko-ukrajinskej vojny na vykurovacie náklady v súčasnosti postihujú všetky skupiny obyvateľstva. Palivové drevo je nielen alternatívou lokálnou, ale predovšetkým cenovo najvýhodnejšou. Napríklad, vykurovacie náklady rodinného domu s úžitkovou plochou 154 štvorcových metrov v štandarde nízkoenergetického domu predstavujú len 581 eur ročne," doplnil Bobocký.



Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré pomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáka zorientovať sa na slovenskom kachliarskom trhu. Od roku 2004 je Cech kachliarov členom VUEKO, ktorý združuje 17 zväzov z 15 európskych krajín.