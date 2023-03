V roku 2022 spoločnosť SWAN zvýšila tržby o 5,5 % na 137 miliónov eur

Bratislava 2. marca (TASR) – Tržby slovenského telekomunikačného operátora SWAN boli v roku 2022 vo výške 137 miliónov eur. Ide pritom o medziročný rast o 5,5 % v porovnaní s tržbami za rok 2021. Zisky z mobilných služieb medziročne narástli o 12,5 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti Pavel Ďurík.



Rastu príjmov a investícií pomohol fakt, že sa od začiatku roka SWAN zlúčil so sesterskou spoločnosťou SWAN Mobile. "Rok 2022 bol pre celý telekomunikačný sektor mimoriadne náročný. Museli sme čeliť enormnému nárastu cien za energie, samotnej inflácii, čipovej kríze aj rastúcim nákladom spojenými s oslabovaním eura voči doláru," uviedol generálny riaditeľ SWAN Roman Vavrík s tým, že aj napriek tomu sa spoločnosti podarilo zaznamenať rast tržieb.



Spoločnosť reinvestuje zisk do nových projektov. Pomer investícií k obratu spoločnosti bol za rok 2022 na úrovni 28 %, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 nárast o 9 %. SWAN zároveň investoval v oblasti mobilných služieb do budovania a skvalitňovania svojej 4G a 5G mobilnej siete.