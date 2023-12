V roku 2023 bol dopyt najmä po murároch, maliaroch či obkladačoch

Bratislava 23. novembra (TASR) - Na Slovensku je dopyt po remeselníkoch, v tomto roku ľudia najviac vyhľadávali murárov, maliarov či obkladačov. Vyplýva to z údajov spoločnosti 123dopyt.sk, ktorá prevádzkuje dopytový systém a online katalóg dodávateľov na Slovensku.



Rok 2023 bol poznačený energetickou krízou aj infláciou, čo sa odrazilo aj na cenách stavebných materiálov. No podľa dopytovej spoločnosti sa zdá, že to na objem zákaziek v stavebníctve malo len mierny vplyv.



"Evidujeme, že záujem o remeselníkov na Slovensku pretrváva, ukazuje nám to aj naša štatistika celkových dopytov. Za minulý rok Slováci jednoznačne najviac vyhľadávali ponuky od murárov (44 %)," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí s tým, že percentá vyjadrujú podiel na celkových zákazkách realizovaných cez dopytový portál.



Medzi najvyhľadávanejšími remeselníckymi prácami na dopytovom portáli boli v tomto roku aj omietkarske práce, nasledovali obkladačské práce a vyhľadávané boli aj pokrývačské a klampiarske práce. Dopyt bol podľa portálu aj po natieračoch a lakovníkoch. Ľudia hľadali v tomto roku často aj inštalatérov, podlahárov, stolárov či kominárov.



Hoci bol v tomto roku po remeselníkoch dopyt, v niektorých odvetviach je ich nedostatok. Podľa dopytového portálu dlhodobo chýbajú elektrikári, stolári či inštalatéri. Riešenie vidia vo vzdelávaní mladých ľudí, spoločenskom zatraktívnení týchto povolaní či zahraničnej pracovnej sile.