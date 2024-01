V roku 2023 bolo na portáli Profesia viac ako 300.000 pracovných ponúk

Bratislava 4. januára (TASR) - V roku 2023 bolo na portáli Profesia uverejnených 314.220 pracovných ponúk. Bolo ich približne o 40.000 menej ako v roku 2022, ktorý bol v počte inzerátov najrekordnejší. Informovala o tom manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.



Najvyšší počet ponúk bol v oblasti obchodu, a to 63.214. Na druhom mieste bola výroba s počtom 46.117 a nasledovala doprava s 34.599 pracovnými príležitosťami. Výrazný pokles počtu inzerátov zaznamenal IT sektor. V roku 2022 bolo v tejto oblasti zverejnených 45.796 ponúk, v minulom roku 30.304.



Po nových zamestnancoch bol najvyšší dopyt v druhom kvartáli, keď ich firmy hľadali viac ako 85.000. Najviac možností mali kandidáti v máji, a to takmer 31.000. Najmenej ponúk bolo uverejnených v decembri.



Zo strany uchádzačov bola najlákavejšia práca v oblastiach prekladateľstva a tlmočníctva, žurnalistiky a administratívy. Z týchto sektorov reagovalo na jednu ponuku v priemere viac ako 30 ľudí. Firmy hľadali najviac zamestnancov na pozície predavačov (27.016), operátorov výroby (24.861) a administratívnych pracovníkov (24.322).



Pokiaľ ide o vzdelanie, 38 % ponúk vyžadovalo stredoškolské s maturitou. Štvrtine zamestnávateľov stačilo stredoškolské bez maturity. V prípade desatiny ponúk museli mať uchádzači vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.