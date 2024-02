V roku 2023 prešlo po rýchlostnej ceste R1 vyše 15 miliónov vozidiel

Bratislava 26. februára (TASR) - V roku 2023 bola rýchlostná cesta R1 Via Pribina naďalej kľúčovou trasou a prešlo po nej viac ako 15 miliónov vozidiel. Vlani komunikácia dosiahla nulovú úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd na diaľnici. Informovala Mia Bajáková, komunikačná manažérka spoločnosti Via Pribina, ktorá je koncesionárom R1.



V auguste minulého roka podľa nej dosiahla intenzita dopravy svoj vrchol a po ceste prechádzalo v tomto období viac ako 25.000 vozidiel denne, čo je výrazný nárast oproti dennému priemeru v iných mesiacoch roka. Navyše, vlani tvorila nákladná doprava 17 % z celkového objemu ročnej premávky.



Spresnila, že koncesionár investuje do nových technologických inovácií v oblasti bezpečnosti, napríklad nedávnym zavedením kamerového systému a výstražného svetelného signálu pre vozidlá v protismere.



Rok 2023 bol podľa Bajákovej taktiež rokom, keď manažment podnikol kroky na dlhodobé zachovanie vysokých technických a bezpečnostných štandardov diaľnice aj po viac ako desiatich rokoch od jej otvorenia. S týmto cieľom Via Pribina vlani zrekonštruovala 14 kilometrov (km) povrchu rýchlostnej cesty. Okrem toho koncesionár nainštaloval 94 fotovoltaických panelov a tri moderné tepelné čerpadlá. Zároveň koncesionár vlani dosiahol aj 35-percentné zníženie priamych emisií z diaľnice od roku 2018.



"Trvalý pokrok a efektívnosť rýchlostnej cesty R1 Via Pribina sú príkladom úspechu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Sme radi, že rýchlostnú cestu v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR udržiavame na najvyššej úrovni, čo výrazne prispieva k ekonomickému a sociálnemu rastu Nitrianskeho kraja," uviedol Christian Biegert, generálny riaditeľ Via Pribina a výkonný riaditeľ Vinci Highways Central Europe.



Koncesionár a prevádzkovateľ Via Pribina a Via Pribina Operations dohliadajú na koncesiu, prevádzku a údržbu 52 km rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, prvého PPP projektu na Slovensku spusteného v októbri 2011.



Vinci Highways, dcérska spoločnosť Vinci Concessions, je lídrom v oblasti cestných koncesií, prevádzky a služieb mobility. Navrhuje, financuje, stavia a prevádzkuje diaľnice, mosty, tunely, mestské cesty a služby mobility na 3130-kilometrovej sieti v 14 krajinách.