Viedeň 7. augusta (TASR) - V roku 2023 sa na rakúskych diaľniciach vyzbieralo 8500 ton odpadu, čo bolo o 8 % viac ako v roku 2022. Znamená to, že sa opäť dosiahli maximá z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu, oznámila v stredu rakúska diaľničná spoločnosť Asfinag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Správne zlikvidovaný odpad je tým najmenším problémom a skutočné problémy spôsobuje nedbalo odhodený odpad, zdôraznila spoločnosť. "Nielenže je to oveľa drahšie, keďže odpad na rakúskych diaľniciach sa musí zbierať ručne. Je to aj nebezpečné, tak pre zamestnancov, ktorí musia ručne vykonávať prácu na diaľniciach, ako aj pre ostatných vodičov. Riziko nehôd je preto veľmi vysoké," uviedol Heimo Berghold, referent pre odpadové hospodárstvo spoločnosti Asfinag Service Gesellschaft.



Viac ako štvrtina z celkového množstva odpadu sa musí každý rok vyzbierať ručne a konkrétne v minulom roku to bolo viac ako 2100 ton, priblížil Berghold.