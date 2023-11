V roku 2024 sa Simplea spojí so Swell, zdvojnásobí počet poradcov

Bratislava 24. novembra (TASR) - Finančno-poradenská spoločnosť Simplea sa dohodla na partnerstve s podobne zameranou firmou Swell. Spoja sa v priebehu 1. polroka budúceho roka a následne budú pôsobiť pod značkou Simplea. Spolu budú mať 320 finančných poradcov a na budúci rok plánujú k aktuálnym 18 pobočkám otvoriť ďalších 31 po celom Slovensku.



Informovali o tom v piatok na stretnutí s novinármi spoluzakladateľ a generálny riaditeľ českej finančnej skupiny Partners Petr Borkovec, riaditeľ Simplea Tibor Boťánek a spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Swell Financial Group Martin Mikolášek.



Pod značkou Simplea vstúpila na slovenský trh v lete 2021 česká finančno-poradenská skupina Partners. Získala vtedy povolenie Národnej banky Slovenska (NBS) na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. V súčasnosti pôsobí prostredníctvom siete 150 licencovaných finančných sprostredkovateľov a 18 kamenných franšízových pobočiek Simplea Point. V roku 2022 dosiahla obrat 3,2 milióna eur.



Swell Financial Group vznikol v roku 2021, poskytuje služby ako finančné plánovanie, sprostredkovanie, poistenie, investovanie a budovanie majetku. Obrat spoločnosti za prvý obchodný rok 2022 dosiahol 3,26 milióna eur. Jej tím tvorí viac ako 170 spolupracovníkov.



"Hľadali sme príležitosti na ďalší rozvoj podnikania. Porovnávali sme možné prínosy vstupu kapitálového investora a vstupu silného partnera z biznisu. Výsledkom analýzy bolo zistenie, že čisto kapitálový investor neprinesie know-how potrebné pre ďalší rast," vysvetlil Mikolášek. Rozhodujúce pre dohodu boli podľa neho digitálne riešenia pre finančné poradenstvo, ktoré vyvinula skupina Partners, ako aj jej banková licencia.



Bankovú licenciu získala spoločnosť v roku 2023 v Českej republike. Simplea na základe toho predpokladá, že jej klienti budú môcť od roku 2025 cezhranične využívať depozitné produkty Partners Banky, a to eurový účet, sporiace a terminované účty.



"Našou víziou je, aby mal každý človek - aj obyvateľ stredného či menšieho mesta - prístup k viacerým finančným značkám a produktom, podobne ako ho majú ľudia z veľkých miest. Na rozdiel od pobočiek bánk či poisťovní dávajú naše pobočky príležitosť vybrať si spomedzi viacerých finančných produktov, porovnať si ich a dostať finančný plán na mieru podľa svojich potrieb a podľa svojej aktuálnej situácie," priblížil Borkovec.