V roku 2025 bol v EÚ najvyšší počet varovaní o nebezpečných výrobkoch
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predložila výročnú správu o systéme Safety Gate, európskom systéme rýchleho varovania pre nebezpečné nepotravinové výrobky. Správa uvádza prehľad nebezpečných výrobkov oznámených prostredníctvom Safety Gate v roku 2025, zvýšený počet varovaní a následné opatrenia prijaté vnútroštátnymi orgánmi na ochranu spotrebiteľov, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že vlani bolo v systéme Safety Gate oznámených 4671 varovaní, čo je najvyšší zaznamenaný počet od spustenia systému v roku 2003. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 13 %. Vnútroštátne orgány takisto vydali rekordný počet následných opatrení - bolo oznámených 5794 následných opatrení, čo predstavuje 35-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Tento stav podľa správy EK odráža rastúcu účinnosť systému posilnenú nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré umožňuje systematickejšiu výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom v celej EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP).
Hlavnou príčinou varovaní zostali zdravotné riziká vyplývajúce z výrobkov obsahujúcich nebezpečné chemikálie, ktoré predstavovali viac ako polovicu všetkých oznámení (53 %), po ktorých nasledovalo riziko zranení (14 %) a udusenia (9 %). Takmer 80 % upozornení týkajúcich sa kozmetiky súvisí s prítomnosťou BMCHA, zakázanej syntetickej vône, ktorá môže mať škodlivé účinky na reprodukčný systém a spôsobiť podráždenie pokožky.
Vnútroštátne orgány po prvýkrát oznámili prípady laku na nechty obsahujúceho TPO, čo je chemikália zakázaná v roku 2025, ktorá môže predstavovať riziká pre prenatálne zdravie a vyvolať alergické reakcie.
Vnútroštátne orgány poskytli vstupné informácie pre výstrahy systému Safety Gate a následne prijali 5794 opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa nebezpečné výrobky odstránili z trhov EÚ a EHP. Tieto opatrenia zahŕňajú stiahnutie výrobkov z trhu, ich zastavenie na hraniciach, výzvu pre online predajcov na odstránenie škodlivých výrobkov z ponuky alebo stiahnutie výrobkov od používateľov.
EÚ v posledných rokoch modernizovala svoje právne predpisy o bezpečnosti výrobkov, keď prijala nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nariadenie o bezpečnosti hračiek a zlepšila dohľad nad online trhom prostredníctvom viacerých nových nástrojov. Komisia v roku 2025 naskenovala viac ako 1,6 milióna webových stránok a našla viac ako 20.800 škodlivých produktov ponúkaných online na predaj.
Spotrebitelia samotní môžu nahlásiť problémy s bezpečnosťou tovarov priamo na portáli pre bezpečnosť spotrebiteľov: https://webgate.ec.europa.eu/consumer-safety-gateway/screen/public/home.
Upozornenia systému Safety Gate sa týkajú rizík pre ľudské zdravie a bezpečnosť, ako je udusenie, uškrtenie a poškodenie sluchu alebo zraku, ako aj rizík pre životné prostredie, zdroje energie a majetok.
