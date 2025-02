V roku 2025 sa neočakáva výrazné oživenie rakúskej ekonomiky

Viedeň 11. februára (TASR) - Rakúske hospodárstvo obnoví svoj výkon z druhého štvrťroka 2022 pravdepodobne až začiatkom roka 2027. Ak nastane tretí rok recesie, túto úroveň sa podarí dosiahnuť najskôr v roku 2028, uviedli v novej analýze ekonómovia spoločnosti Raiffeisen Research. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ekonómovia v utorok potvrdili svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,4 % v tomto roku. "Kľúčovou otázkou bude, či sa blíži tretí rok recesie. Domnievame sa, že je to celkom možné," uviedol Matthias Reith z Raiffeisen Research. Reálny HDP v Rakúsku bol na konci roka 2024 takmer o 3 % nižší ako v druhom štvrťroku 2022. V tomto roku ekonómovia Raiffeisen Research neevidujú žiadne náznaky dynamického oživenia hospodárstva.



Balík úsporných opatrení, ktorý oznámili vyjednávači Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), považujú analytici za nevyhnutný. Upozornili však, že prichádza v čase, keď by ekonomika skôr potrebovala rastové impulzy. Ohlásený objem konsolidácie vo výške 6,4 miliardy eur alebo 1,3 % HDP v roku 2025 podľa ich prepočtov utlmí ekonomiku o pol percentuálneho bodu až takmer o takmer jeden bod.



"Samozrejme, štrukturálne problémy by sa stimulmi nevyriešili, ekonomika by jazdila, takpovediac, so zatiahnutou ručnou brzdou," poznamenal Reith.



Rakúsko by zároveň bolo postihnuté americkými sankčnými clami viac ako ostatné európske krajiny, domnievajú sa ekonómovia Raiffeisen Research. Priamy negatívny vplyv zníženia rakúskeho vývozu do USA v dôsledku nových ciel odhadujú na úrovni 0,3 percentuálneho bodu.