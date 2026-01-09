< sekcia Ekonomika
V roku 2025 zbankrotovalo 313 firiem, tretí najvyšší počet za dekádu
V decembri minulého roka sa v bankrote ocitlo 34 právnických subjektov. Z toho bolo 30 spoločností s ručením obmedzeným, tri akciové spoločnosti a jedna nezisková organizácia.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - V roku 2025 skončilo na Slovensku v konkurze celkovo 313 podnikateľských subjektov, čo je tretí najvyšší počet za ostatných desať rokov. V medziročnom porovnaní ide o 7,7-percentný pokles, v roku 2024 totiž zbankrotovalo až 339 firiem a živnostníkov, čo bolo najviac za poslednú dekádu. Druhým najhorším rokom bol 2023, kedy vlna bankrotov zmietla 332 firiem. Počet reštrukturalizácií stúpol medziročne o 26 percent, informoval v piatok správca úverových registrov - spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Pokiaľ sa pozrieme na časové obdobie ostatných desiatich rokov, tak roky 2023, 2024 a 2025 spája jeden spoločný menovateľ - prekročili hranicu 300 bankrotov. Ostatné roky dekády sú pod touto hranicou,“ spresnila hlavná analytička CRIF Jana Marková. „Obdobné zhoršenie sme videli v rokoch 2010 až 2015, kedy svet bojoval s globálnou dlhovou krízou a silne to zasiahlo aj Slovensko. V týchto rokoch sme tiež zaznamenali bankroty nad hranicou 300 ročne,“ dodala.
V decembri minulého roka sa v bankrote ocitlo 34 právnických subjektov. Z toho bolo 30 spoločností s ručením obmedzeným, tri akciové spoločnosti a jedna nezisková organizácia. Ako ukazujú analytické dáta CRIF, v medzimesačnom porovnaní s novembrom 2025 skrachovalo o 36 % viac subjektov. V medzikvartálnom porovnaní ide o 12-percentný pokles. Vo štvrtom kvartáli skrachovalo celkovo 88 subjektov.
Výrazne najviac konkurzov bolo v decembri vyhlásených v Bratislavskom kraji (12), nasledoval Košický kraj (šesť) a Žilinský kraj (štyri). V Trnavskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji to bolo zhodne po tri konkurzy, v Banskobystrickom dva a Nitrianskom kraji jeden konkurz. Najviac bol zasiahnutý maloobchod a veľkoobchod (osem), priemyselná výroba (päť), administratívne služby (päť) a činnosti v oblasti nehnuteľností (štyri). Firmy v konkurze a reštrukturalizácii súhrnne dlžia štátu takmer 5,4 milióna eur.
Spomedzi firiem v decembrových konkurzoch mala najväčší počet evidovaných zamestnancov, v rozmedzí desať až 19, sprostredkovateľská a maklérska firma z Bratislavského kraja Concorde spol. s r.o. Špecializovala sa na poisťovacie služby a pracovala pre viaceré štátne firmy či ministerstvá. Firma s vyše 30-ročnou históriou ešte v roku 2024 dosiahla 7,5-miliónové tržby a zisk na úrovni 2,3 milióna eur. Aktuálne firma dlží Finančnej správe takmer 943.000 eur, čo je druhá najvyššia suma spomedzi decembrových dlžníkov.
Najväčšiu daňovú „sekeru“, viac ako 1,2 milióna eur, spomedzi decembrových dlžníkov vygenerovala eseročka Excite z Turčianskych Teplíc s českým pozadím, predmetom činnosti ktorej bol veľkoobchod a maloobchod. Podľa údajov CRIF dlží aj Sociálnej poisťovni, viac ako 60.000 eur, a tiež VŠZP takmer 7000 eur. Treťou „čiernou ovcou“ je prešovský veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Majex, s.r.o., ktorý na daniach dlží takmer 700.000 eur.
V decembri bolo zastavených 17 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 27 konkurzov bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Začalo sa 28 konkurzných konaní.
Súdy zároveň povolili v uplynulom roku súhrnne 24 reštrukturalizácií, čo je podľa analýz CRIF - Slovak Credit Bureau najvyšší počet za ostatné tri roky. V medziročnom porovnaní ide o 26-percentný vzostup, v roku 2024 bolo povolených len 19 reštrukturalizácií.
