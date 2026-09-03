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V roku 2027 pribudnú audity EK v oblasti bezpečnosti potravín a krmív
Komisia spresnila, že v budúcom roku plánuje vykonať 144 auditov a osem zisťovacích návštev s cieľom posilniť kontroly produktov dovážaných na jednotný trh EÚ.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že zverejnila svoj program auditov na rok 2027 v oblastiach bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a kontrol dovozu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cieľom týchto auditov je zabezpečiť trvalú ochranu zdravia občanov EÚ prostredníctvom účinného vykonávania a presadzovania pravidiel EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete.
Komisia spresnila, že v budúcom roku plánuje vykonať 144 auditov a osem zisťovacích návštev s cieľom posilniť kontroly produktov dovážaných na jednotný trh EÚ.
Tieto audity a návštevy sa budú týkať členských štátov EÚ, tretích krajín, ktoré vyvážajú alebo chcú vyvážať do Únie, a rovnako kandidátskych krajín v kontexte predvstupovej podpory.
Komisia už v priebehu tohto roka zvýšila počet plánovaných auditov v tretích krajinách a na tomto základe bude stavať aj v roku 2027. Program na budúci rok kladie silný dôraz na audity v tretích krajinách priamo na mieste, ktoré súvisia s obchodom - plánovaný je 107-percentný nárast v porovnaní s rokom 2025. Silný dôraz bude aj na audity na hraničných kontrolných staniciach EÚ - s plánovaným nárastom o 60 % v porovnaní s rokom 2025.
V krajinách kandidujúcich na vstup do EÚ je naplánovaných 12 auditov a štyri návštevy na zistenie potrebných skutočností, ktoré budú venované presadzovaniu prístupu „jedno zdravie“. Tento prístup uznáva, že zdravie ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia je viac ako kedykoľvek predtým úzko prepojené.
Priority auditov EK na rok 2027 boli stanovené na základe právnych požiadaviek, rizík v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia, objemov obchodu, dôkazov o nedodržiavaní predpisov a výsledkov predchádzajúcich audítorských činností. Program sa môže počas nadchádzajúceho roka upraviť v reakcii na vznikajúce problémy alebo predložené obavy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cieľom týchto auditov je zabezpečiť trvalú ochranu zdravia občanov EÚ prostredníctvom účinného vykonávania a presadzovania pravidiel EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete.
Komisia spresnila, že v budúcom roku plánuje vykonať 144 auditov a osem zisťovacích návštev s cieľom posilniť kontroly produktov dovážaných na jednotný trh EÚ.
Tieto audity a návštevy sa budú týkať členských štátov EÚ, tretích krajín, ktoré vyvážajú alebo chcú vyvážať do Únie, a rovnako kandidátskych krajín v kontexte predvstupovej podpory.
Komisia už v priebehu tohto roka zvýšila počet plánovaných auditov v tretích krajinách a na tomto základe bude stavať aj v roku 2027. Program na budúci rok kladie silný dôraz na audity v tretích krajinách priamo na mieste, ktoré súvisia s obchodom - plánovaný je 107-percentný nárast v porovnaní s rokom 2025. Silný dôraz bude aj na audity na hraničných kontrolných staniciach EÚ - s plánovaným nárastom o 60 % v porovnaní s rokom 2025.
V krajinách kandidujúcich na vstup do EÚ je naplánovaných 12 auditov a štyri návštevy na zistenie potrebných skutočností, ktoré budú venované presadzovaniu prístupu „jedno zdravie“. Tento prístup uznáva, že zdravie ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia je viac ako kedykoľvek predtým úzko prepojené.
Priority auditov EK na rok 2027 boli stanovené na základe právnych požiadaviek, rizík v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia, objemov obchodu, dôkazov o nedodržiavaní predpisov a výsledkov predchádzajúcich audítorských činností. Program sa môže počas nadchádzajúceho roka upraviť v reakcii na vznikajúce problémy alebo predložené obavy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)