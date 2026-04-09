V roku 2035 môže byť jadrových reaktoroch v SR čisto európske palivo
Testovacie palivové kazety vlastnej konštrukcie by sa mali začať vyrábať v roku 2028, ďalší rok sa budú testovať v fínskom reaktore.
Bratislava 9. apríla (TASR) - V roku 2035 by sa slovenských jadrových reaktoroch mohli začať používať palivové kazety výlučne európskeho pôvodu. Zmluvu o vývoji podpísala francúzska spoločnosť Framatome so spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) a ďalšími troma európskymi prevádzkovateľmi jadrových elektrární s reaktormi typu VVER 440. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia spoločnosti SE.
„Je to asi ten najdôležitejší krok, ktorý robíme, aby sme získali nezávislosť od vývoja a výroby palivovej kazety do našich jadrových elektrární a aby sme vývoj a samotnú výrobu mali v Európe," zhodnotil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské elektrárne Branislav Strýček.
Testovacie palivové kazety vlastnej konštrukcie by sa mali začať vyrábať v roku 2028, ďalší rok sa budú testovať v fínskom reaktore. „Musia tam byť štyri roky, potom sa palivo vyberie, bude sa rok chladiť, následne sa spravia skúšky, palivo sa preverí, následne licencuje a až potom ho môžeme zaviesť,“ vysvetlil Strýček.
Na rozdiel od kaziet spoločnosti Westinghouse, ktoré by do slovenských jadrových reaktorov mali prísť v roku 2028 a ktoré obsahujú komponenty z USA, budú kazety Framatome kompletne európske.
Ďalší prevádzkovatelia, ktorí budú spolu so SE spolupracovať na vývoji kaziet, sú ČEZ (Česká republika), Fortum (Fínsko) a MVM Paks NPP (Maďarsko). V týchto krajinách sa nachádza 15 z 19 európskych reaktorov VVER. Spoločne do projektu investujú 39 miliónov eur, ďalších približne desať miliónov eur bude z eurofondov.
