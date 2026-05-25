V Rožňave investujú do obnovy miestnych komunikácií
Vybrané parkoviská, cesty a chodníky samospráva obnoví aj s použitím finančných zdrojov, ktoré získala zavedením parkovacej politiky na sídlisku Juh.
Autor TASR
Rožňava 25. mája (TASR) - Mesto Rožňava začalo s prvou etapou opráv miestnych komunikácií za takmer 350.000 eur. Vybrané parkoviská, cesty a chodníky samospráva obnoví aj s použitím finančných zdrojov, ktoré získala zavedením parkovacej politiky na sídlisku Juh. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Radnica v rámci opráv miestnych komunikácií obnoví povrch na parkoviskách, chodníkoch a cestách, ktoré boli dlhé roky v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Na práce za takmer 350.000 eur využije dotáciu 50.000 eur z vlaňajšieho výjazdového rokovania vlády SR v Borši, vlastné zdroje i financie vyzbierané po zavedení parkovacej politiky na sídlisku Juh.
„Naším cieľom je postupne splatiť investičný dlh na mestských komunikáciách a vrátiť vyzbierané peniaze z parkovného priamo do zlepšenia komfortu bývania. Eurofondy sa už minuli na takýto druh investície, hľadali sme preto riešenie, ako získať finančné prostriedky na opravu chodníkov, ciest a parkovísk v našom meste,“ uviedol primátor Rožňavy Michal Domik.
V prvej etape už rožňavská samospráva obnovila parkovisko a prístupovú cestu za obchodno-kultúrnym centrom. Tamojšie parkovisko bude v budúcnosti spoplatnené rovnako ako ostatné odstavné plochy v centre mesta. „Je potrebné zabezpečiť vodorovné značenie, doplniť zvislé značky a osadiť parkovacie automaty,“ doplnil primátor s tým, že peniaze vybraté za parkovanie budú v budúcnosti opäť slúžiť občanom mesta.
Obnova miestnych komunikácií v Rožňave bude pokračovať opravou parkovísk na sídlisku Juh, a to konkrétne na Zakarpatskej a Kyjevskej ulici. Z vlastných zdrojov už samospráva obnovila aj parkovisko na Okružnej ulici, kde pribudli nové parkovacie miesta a kontajnerové stojisko.
Samospráva postupne plánuje vytvoriť vyhradené parkovacie miesta aj v ostatných lokalitách mesta, proces je však podľa radnice zdĺhavý. „Je potrebné v každej lokalite vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu dopravného značenia a následne to musí prejsť povoľovacím procesom na cestnom správnom orgáne a dopravnom inšpektoráte. Až následne sa môže pristúpiť k samotným technickým úpravám a označovaniu vyhradených parkovacích miest,“ vysvetlil zástupca primátora Michal Drengubiak.
