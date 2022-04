V Rožňave sa začala výstavba cyklochodníka takmer za 330.000 eur

Rožňava 11. apríla (TASR) – V Rožňave sa v uplynulých dňoch začala výstavba nového cyklochodníka na sídlisku Juh, ktorý bude viesť pozdĺž Ulice Jána Pavla II. Na úsek dlhý takmer 1,5 kilometra získalo mesto dotáciu z európskych fondov, stavebné práce bude realizovať spoločnosť Eurovia SK. TASR o tom informoval hovorca kancelárie primátora mesta Štefan Barczi.



Nový cyklochodník vznikne rekonštrukciou starého chodníka, stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej asfalto-betónovej vrstvy, vybúrania podkladových vrstiev a položenia nového povrchu. Na cyklochodníku pribudne zvislé a vodorovné dopravné značenie či odpočívadlá pre chodcov a cyklistov so stojanmi na bicykle a lavičkami. Na začiatku trasy aj na všetkých križovatkách budú vybudované bezbariérové priechody.



"Pôvodná šírka chodníka 3,5 metra zostáva nezmenená, zmení sa však usporiadanie užívateľov. Časť vyhradená pre cyklistov bude mať červenú farbu a šírku dva metre. Chodci budú môcť využívať chodník so šírkou 1,5 metra," dodala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková. Celkový rozpočet projektu predstavuje takmer 330.000 eur bez DPH, rekonštrukčné práce by mali trvať najviac šesť mesiacov.



Ako pre TASR priblížil Barczi, hlavným cieľom projektu je podpora cyklodopravy a cykloturizmu v Rožňave. "V priebehu dvoch rokov chceme vybudovať dva cyklochodníky. Prvá trasa je spomínaná trasa zo sídliska Juh po spoločnosť Eurobus, ktorá sa končí 100 metrov od budúcej cyklotrasy EuroVelo. Ďalej je v príprave druhá trasa od Spojenej školy J. A. Komenského popri rieke Drázus, ktorá taktiež vyústi na budúcej cyklotrase EuroVelo," prezradil hovorca primátora.