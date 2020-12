V rozpočte Košického kraja bude chýbať viac ako sedem miliónov eur

Košice 13. decembra (TASR) - Na programe posledného tohtoročného rokovania poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok (14. 12.) je i schvaľovanie rozpočtu kraja na rok 2021. Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, pre pandémiu nového koronavírusu bude v jeho príjmoch na daniach z príjmov fyzických osôb o viac ako sedem miliónov eur menej ako vlani.



"Pandémia nového koronavírusu má dosah aj na navrhovanú výšku rozpočtu, s ktorým by mala župa hospodáriť v budúcom roku. Najvýraznejšie je to viditeľné na daniach z príjmov fyzických osôb," priblížil. Návrh rozpočtu KSK na budúci rok predstavuje sumu viac ako 296 miliónov eur, kapitálové výdavky sú vyčíslené na viac ako 63 miliónov eur. Podľa Trnku by približne 40 miliónov malo smerovať do cestnej infraštruktúry. Kraj na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy získal aj nenávratnú finančnú výpomoc 20 miliónov eur od Ministerstva financií SR. "V pláne máme rekonštrukcie ciest aj mostov postavených z nosníkov typu Vloššák," konkretizoval Trnka plánované investičné akcie.



Medzi 23 rokovacími bodmi, ktorými sa budú krajskí poslanci zaoberať, je aj zabezpečenie dočasného karanténneho ubytovania pre ľudí bez domova. "KSK zakúpil desať obytných a štyri sanitárne kontajnery, ktoré chce za jedno euro ročne prenajať neziskovej organizácii Oáza – nádej pre život v Bernátovciach," priblížila vedúca komunikačného oddelenia úradu KSK Anna Terezková s tým, že na schválenie tohto zámeru bude potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov.



Na programe rokovania tiež bude nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dotáciách, ktoré by podľa Terezkovej malo "zefektívniť a zvýšiť transparentnosť ich poskytovania" či návrh VZN o zmenách v súvislosti s výškou úhrady za sociálne služby.



Zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutoční prezenčnou formou. Všetci prítomní sa pred rokovaním podrobia antigénovému testovaniu.