V rozpočte má Rimavská Sobota každoročne voľný milión eur

Rimavská Sobota 24. februára (TASR) – Zhruba milión eur zostane každoročne samospráve Rimavskej Soboty v rozpočte po odpočítaní všetkých nevyhnutých výdavkov na školstvo či fungovanie mestského úradu (MsÚ) a mestských inštitúcií. Na februárovej diskusii mestských poslancov s občanmi o tom informoval predseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) Michal Demeter.



„Bežné príjmy do rozpočtu sú takmer 18,3 milióna eur, celkové príjmy viac než 20 miliónov eur. Neznamená to však, že ich môžeme použiť ako chceme. Mesto má totiž výdavky, ktoré musí stále financovať, napríklad školy, škôlky, MsÚ či Technické služby mesta (TSM),“ ozrejmil Demeter.



Dodal, že po odpočítaní týchto nákladov a splátok úverov zostáva mestu zhruba spomínaný milión eur, s ktorým môže voľne nakladať. V tomto roku chce z neho samospráva podľa návrhu rozpočtu investovať približne 200.000 eur do opráv školských a predškolských zariadení, nakúpiť nové mechanizmy pre TSM či spustiť pilotný projekt na nové stanovištia tuhého komunálneho odpadu.



Poslanci rimavskosobotského MsZ sa návrhom tohtoročného rozpočtu zaoberali na svojom decembrovom zasadnutí a rokovali o ňom zhruba dve hodiny. K schvaľovaniu však nedošlo, keďže na pokyn primátora Jozefa Šimka bol rozpočet stiahnutý z programu.



Primátorovi sa vtedy podľa jeho slov nepáčil rozsiahly pozmeňujúci návrh poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť, ktorý mu vraj doručili neskoro. „Veľmi rýchlo som si to prešiel, ale keby som mal zobrať do úvahy, čo ste predniesli, na to musí byť ekonóm-vševed,“ konštatoval Šimko na decembrovom zasadnutí MsZ.