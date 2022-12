V rozpočte sa má stanoviť výdavkový limit a posilniť niektoré kapitoly

Bratislava 21. decembra (TASR) - Zavedenie limitu verejných výdavkov na rok 2023, ako aj presun prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy (VPS) do rezortov zdravotníctva a spravodlivosti. Aj tieto zmeny prináša pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu na budúci rok, ktorý v opätovne otvorenej rozprave k návrhu predstavil predseda finančného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS).



Limit verejných výdavkov na budúci rok má byť určený priamo v zákone o štátnom rozpočte, a to vo výške 41,321 miliardy eur. “Navrhovaným ustanovením sa deklaruje záväzok SR mať limit verejných výdavkov na rok 2023,” priblížili autori zmien, poslanci Milan Vetrák, Marek Šefčík a Marián Viskupič. Slovensko sa k tomu zaviazalo v pláne obnovy a Európska komisia (EK) ich zavedenie očakáva.



Takto stanovený limit bude platný do určenia výdavkových limitov Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ako to predpokladá zákon. Zostane však v platnosti, ak ňou stanovený limit bude vyšší. Ak RRZ naopak určí prísnejší limit, bude o ňom hlasovať NR SR a táto nižšia hodnota môže nahradiť pôvodný limit stanovený v zákone o štátnom rozpočte.



Z viacerých rezerv, ktoré sú súčasťou všeobecnej pokladničnej správy, sa do kapitoly rezortu zdravotníctva má presunúť 820 miliónov eur. Súčasťou vyšších výdavkov tejto kapitoly je aj zvýšenie platby za poistencov štátu o 515 miliónov eur. Kapitola ministerstva spravodlivosti presunom z VPS získa dodatočných 33 miliónov eur na zabezpečenie nových sídiel súdov.