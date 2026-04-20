V Rumunsku sa v marci predalo 1209 elektromobilov
Autor TASR
Bukurešť 20. apríla (TASR) - V Rumunsku v marci zaregistrovali 1209 elektrických automobilov, čo bol v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka rast o 93 %. Z nich bolo 1160 osobných áut a 49 elektrických dodávok. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnila spoločnosť Lektri.Co. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.
Z celkového počtu 47.068 vozidiel, ktoré v krajine minulý mesiac zaregistrovali, tvorili elektromobily 2,57 %. „Trh s elektromobilmi v Rumunsku prechádza obdobím solídneho a konzistentného rastu. Údaje z marca potvrdzujú trend, ktorý sa medziročne konsoliduje: dopyt rastie, ponuka sa diverzifikuje. Predpokladáme, že táto dynamika sa v roku 2026 zrýchli,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Lektri.Co Claudiu Suma.
Najviac sa v krajine v marci predávali modely Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Puma, Dacia Spring a BYD Dolphin Surf. Na celkovom doterajšom predaji elektrických vozidiel v Rumunsku sa najviac podieľa Dacia (27,82 % z celkového počtu), po ktorej nasledujú Tesla (17,64 %) a Volkswagen, Renault a Hyundai (6 až 8 %).
