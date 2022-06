V Rusku klesla nezamestnanosť, ale aj priemyselná produkcia

Moskva 29. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rusku klesla v máji na rekordné minimum, ale aj priemyselná produkcia a spotrebiteľský dopyt meraný maloobchodnými tržbami sa znížil po poklese reálnych miezd v dôsledku vysokej inflácie. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská ekonomika sa prepadáva do recesie a inflácia sa stále pohybuje v blízkosti 10-ročného maxima potom, čo Moskva poslala 24. februára na Ukrajinu svoju armádu a Západ za to na ňu uvalil bezprecedentné sankcie.



Údaje Rosstatu podporujú predpovede hospodárskeho poklesu. Ukázali totiž, že priemyselná produkcia v Rusku v máji medziročne klesla o 1,7 %, pričom niektoré sektory zaznamenali strmý pád, vrátane výroby automobilov, ktorá sa medziročne znížila až o 96,7 %.



Ale aj počet nezamestnaných v Rusku sa v máji znížil, a to 1 percentuálny bod na 3,9 %, čo je podľa databázy Eikon najnižšia nezamestnanosť od začiatku fungovania štatistického úradu v roku 1992.



Bolo to prekvapujúce, keďže odborníci predpovedali nárast nezamestnanosti, najmä vzhľadom na to, že veľké množstvo západných spoločností sa rozhodlo odísť z Ruska a niektoré znížili počet zamestnancov.



Analytici v priemere predpovedali Rusku v máji nezamestnanosť na úrovni 4,5 %.



Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov v stredu upozornil, že aj napriek nízkej nezamestnanosti a vysokej miere zamestnanosti je dopyt v ekonomike slabý.



Maloobchodné tržby, meradlo spotrebiteľského dopytu, ktorý je jedným z motorov hospodárskeho rastu, v máji klesli o 10,1 % po znížení o 9,8 % v apríli. Analytici očakávali zmiernenie ich poklesu v máji na 5,5 %.



Zníženie dopytu prichádza potom, čo reálne mzdy očistené o infláciu klesli v apríli medziročne o 7,2 %, ukázali v stredu údaje Rosstatu.



Výkon ruskej ekonomiky sa tento rok zníži o 15 % a v roku 2023 o 3 %, keďže vplyv západných sankcií, exodus západných spoločností, "únik mozgov" z krajiny a kolaps exportu zničia 15 rokov ekonomických ziskov, uviedla globálna banková lobistická skupina.



Oficiálne ruské prognózy sú menej pesimistické. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska v roku 2022 zníži o 7,8 %. Predtým odhadovalo, že ekonomika smeruje k poklesu o viac ako 12 %, čo by bol najväčší prepad HDP od polovice 90. rokov minulého storočia po páde Sovietskeho zväzu.