V Rusku neschvaľujú podporovanie západných firiem na návrat do Ruska

Moskva 20. februára (TASR) - Podporovanie západných firiem k návratu na ruský trh by bolo "neuvážené". Uviedlo to ruské ministerstvo priemyslu a obchodu. To chce skôr podporovať domáce podniky, ktoré medzičasom vyplnili medzery vytvorené odchodom západných značiek z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Viac než tisícka firiem, od sietí rýchleho občerstvenia ako McDonald's cez odevné reťazce až po automobilky, opustila od začiatku útoku Ruska na Ukrajinu v roku 2022 ruský trh. V rámci svojho odchodu mnohé firmy presunuli aktíva na ruských manažérov alebo tamojšie divízie opustili. Iným podnikom ako Danone či Carlsberg Moskva zasa aktíva skonfiškovala.



Po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta sa vzťahy medzi USA a Ruskom začali zmierňovať a predstavitelia obidvoch krajín odštartovali v saudskoarabskom Rijáde rokovania. To viedlo k diskusiám na trhu o prípadnom návrate západných firiem späť do Ruska. Vzhľadom na rokovania medzi Washingtonom a Moskvou sa hovorí najmä o amerických firmách, z ktorých viacero by sa podľa Ruského fondu priamych investícií (RDIF) mohlo na ruský trh vrátiť v druhom štvrťroku tohto roka.



Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu však s nabádaním západných podnikov na návrat nesúhlasí. "Sme presvedčení, že podpora zahraničných značiek k návratu do Ruska je neuvážená," odpovedalo ministerstvo na otázku agentúry Reuters v súvislosti s týmito diskusiami.



"Za posledné tri roky ruské firmy výrazne zvýšili vlastnú produkciu a aktívne vyplnili medzery na trhu, ktoré vznikli po odchode zahraničných firiem," dodalo s tým, že ruské podniky dokázali aj doviezť zákazníkmi požadovaný tovar a momentálne je absolútnou prioritou ochrana domácich výrobcov. "Ak by sa nejaká zahraničná firma rozhodla pre návrat na ruský trh, potom by sa táto záležitosť mala riešiť na individuálnej báze," uviedlo ruské ministerstvo priemyslu a obchodu.