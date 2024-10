V Rusku sa v septembri predal rekordný počet áut čínskych značiek

Moskva 21. októbra (TASR) - V Rusku sa minulý mesiac predalo takmer 93.200 áut čínskych značiek. To znamená nový rekord. Uviedla to v pondelok analytická spoločnosť Autostat, ktorej údaje zverejnila agentúra TASS.



Podľa Autostatu sa na ruskom trhu predalo v septembri celkovo 93.175 automobilov čínskych značiek. Je to ďalší rekord po predchádzajúcom rekordnom mesiaci, ktorým bol august tohto roka. V ňom predaj dosiahol 90.098 vozidiel.



Aj niektoré čínske značky zaznamenali v septembri na ruskom trhu rekordné výsledky. Napríklad značka Haval dosiahla rekord s predajom 19.700 áut, pri Geely to bolo 16.100 vozidiel a v prípade značky Changan 11.500 áut.