V Rusku začala platiť zvýšená 22-percentná sadzba DPH
Moskva 1. januára (TASR) - V Rusku od štvrtka platí nová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa zvýšila na 22 % z predchádzajúcich 20 %. Opatrenie, ktorého cieľom je pomôcť financovať náklady súvisiace s vojnou na Ukrajine, by malo podľa vlády priniesť do štátnej pokladnice dodatočných 1,189 bilióna rubľov (15 miliárd USD, 12,77 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ruský prezident Vladimir Putin vlani v decembri označil zvýšenie DPH za nevyhnutný krok v záujme vyrovnania štátneho rozpočtu, pričom sľúbil, že vláda plánuje v budúcnosti opäť zmierniť daňové zaťaženie obyvateľov. Putin tiež vyzval spoločnosti, aby dodržiavali daňové predpisy. Varoval, že zvýšenie daní nesmie podporiť tieňovú ekonomiku, ale naopak, posilniť štátne príjmy.
Ruské ministerstvo financií sa vo vyhlásení zo septembra snažilo uistiť verejnosť, že všetky záväzky v oblasti sociálnej politiky budú splnené. Uviedlo ale, že obrana a bezpečnosť, ako aj podpora vojakov a ich rodín sú „strategickými prioritami“. Armáda a bezpečnosť už v rozpočte na rok 2025 tvorili približne 40 % verejných výdavkov.
