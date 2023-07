V Rusovciach sa skomplikoval projekt obnovy a nadstavby objektu školy

Bratislava 9. júla (TASR) – Projekt rekonštrukcie a nadstavby budovy základnej školy v bratislavských Rusovciach sa skomplikoval. Dôvodom je odstúpenie dodávateľa. Spôsobiť to môže aj to, že mestská časť môže prísť o eurofondy. Podľa starostu Rusoviec Radovana Jenčíka sú za situáciou zle nastavené procesy zo strany bývalého vedenia, spoločnosť PS Stavby argumentuje porušovaním zmluvy a nevyplatenými faktúrami. Uviedli to pre TASR.



"Môže sa stať všetko, od korekcie až do výšky 100 percent zo strany MIRRI SR. A to z dôvodu zle nastavených procesov z minulosti. A na základe dodatku č. 3, ktorý nadobudol platnosť deň pred mojim nástupom do funkcie," skonštatoval Jenčík.



Spoločnosť PS Stavby podľa neho najskôr jednostranne a na základe "vyfabulovaných" dôvodov prerušila práce, čím spôsobila ďalší niekoľkotýždňový sklz. Následne mala opäť svojvoľne a jednostranne odstúpiť od zmluvy. Stať sa tak malo tesne pre dátumom ukončenia stavby, teda približne v polovici júna. "Asi najväčším kameňom úrazu bolo, že neboli schopní dielo dokončiť včas podľa zmluvne dohodnutých podmienok," poznamenal Jenčík.



Starosta zároveň na sociálnej sieti poznamenal, že spoločnosť na výzvy mestskej časti, aby odovzdala stavbu a stavenisko, nereagovala. Mestská časť tak musela odvŕtať zámky a vykonať tzv. stop stav, teda v akom štádiu rozpracovanosti bola stavba zanechaná. Celý priebeh mala podľa neho dozorovať a osvedčiť notárka.



Mestská časť musí zároveň čo najskôr obstarať novú firmu a rekonštrukciu dokončiť. "Podnikli sme všetky potrebné kroky na to, aby sme stavbu stihli dokončiť do konca roku 2023 a neprišli tak o spomínané eurofondy," deklaruje Jenčík.



Riaditeľ spoločnosti PS Stavby Miloš Milanovič v reakcii pre TASR uviedol, že ich odstúpenie od zmluvy mrzí, inak sa však situácia riešiť nedala. "Takéto rozhodnutia sa nerodia ľahko a musia mať veľmi vážne dôvody. A tak to bolo aj v tomto prípade, keď objednávateľ podstatne a opakovane porušoval zmluvu o dielo," poznamenal.



Upozornenie na odstúpenie od zmluvy malo byť objednávateľovi, teda mestskej časti, adresované už v januári. Dôvodom bolo nevyplatenie financií za vykonané práce. Tento stav sa podľa dodávateľa nezmenil a nezlepšil ani po piatich mesiacoch. Naopak, nároky voči mestskej časti sa mali podľa neho vyšplhať približne na 600.000 eur. "Z čoho napríklad okná a dvere zabudované na stavbe už od decembra 2022 tvoria viac ako 100.000 eur. Dodnes nie sú zaplatené," podotkol Milanovič.



Objednávateľ podľa riaditeľa spoločnosti znemožnil riadnu realizáciu diela aj tým, že už vlani v decembri pozastavil práce zápisom z kontrolného dňa, rovnako tak aj zápisom do stavebného denníka v marci 2023. Nemal totiž k dispozícii realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorú neodovzdal ani k dátumu odstúpenia dodávateľa. "Mnohým ďalším konaním a rovnako aj nekonaním nám znemožnil dielo riadne dokončiť," doplnil Milanovič.



Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu základnej školy s materskou školou. Vzniknúť má šesť nových kmeňových tried, dva kabinety a jedna odborná učebňa fyziky. Práce sa týkajú aj rekonštrukcie a modernizácie školskej jedálne. Projekt počíta tiež so zvýšením energetickej hospodárnosti budovy školy.