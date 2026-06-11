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V Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt
Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Cieľom je podľa neho materiálovo zhodnotiť prakticky všetko, čo je možné opätovne využiť.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Je prvým krokom k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrásť tam má aj rezidenčný projekt Milrose, za ktorým stojí developerská spoločnosť Intrade Group.
„Prekvapilo nás, akú pozornosť vzbudila samotná asanácia aj téma recyklácie. Ukazuje sa, že ľudí zaujíma nielen výsledná podoba projektu, ale aj spôsob, akým vzniká. Aj preto chceme o celom procese priebežne informovať,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Krištofík.
Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Cieľom je podľa neho materiálovo zhodnotiť prakticky všetko, čo je možné opätovne využiť. Ešte pred začiatkom samotnej asanácie odstránili z objektu azbestovo-cementové konštrukcie. Následne pristúpili k vypratávaniu budovy a triedeniu jednotlivých druhov odpadu. Samostatne odstraňovali drevo, sklo, plasty, elektroniku či technické zariadenia a tepelné izolácie. Pred nasadením ťažkej techniky ručne odstránili aj všetky okenné výplne. Z objektu má takto odísť približne 40 ton skla určeného na ďalšie spracovanie.
Samotná asanácia prebieha pomocou hydraulických nožníc, ktoré umožňujú postupné rozoberanie objektu a priebežné triedenie materiálov už počas búrania. Výsledkom bude približne 25.000 ton vytriedeného stavebného materiálu. Recyklovať sa bude betón, oceľ, železo, sklo aj ďalšie stavebné prvky.
Súčasťou procesu triedenia stavebných materiálov je aj susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako logistické a recyklačné zázemie stavby. Po dokončení projektu má byť odovzdaný mestu v novej podobe. Na mieste vznikne verejný park.
Projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový Trh, má priniesť 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory i zelené plochy.
„Prekvapilo nás, akú pozornosť vzbudila samotná asanácia aj téma recyklácie. Ukazuje sa, že ľudí zaujíma nielen výsledná podoba projektu, ale aj spôsob, akým vzniká. Aj preto chceme o celom procese priebežne informovať,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Krištofík.
Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Cieľom je podľa neho materiálovo zhodnotiť prakticky všetko, čo je možné opätovne využiť. Ešte pred začiatkom samotnej asanácie odstránili z objektu azbestovo-cementové konštrukcie. Následne pristúpili k vypratávaniu budovy a triedeniu jednotlivých druhov odpadu. Samostatne odstraňovali drevo, sklo, plasty, elektroniku či technické zariadenia a tepelné izolácie. Pred nasadením ťažkej techniky ručne odstránili aj všetky okenné výplne. Z objektu má takto odísť približne 40 ton skla určeného na ďalšie spracovanie.
Samotná asanácia prebieha pomocou hydraulických nožníc, ktoré umožňujú postupné rozoberanie objektu a priebežné triedenie materiálov už počas búrania. Výsledkom bude približne 25.000 ton vytriedeného stavebného materiálu. Recyklovať sa bude betón, oceľ, železo, sklo aj ďalšie stavebné prvky.
Súčasťou procesu triedenia stavebných materiálov je aj susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako logistické a recyklačné zázemie stavby. Po dokončení projektu má byť odovzdaný mestu v novej podobe. Na mieste vznikne verejný park.
Projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový Trh, má priniesť 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory i zelené plochy.