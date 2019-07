V ružomberských papierňach vznikne sto nových pracovných miest

Priemerný vek pracovníka v podniku je v súčasnosti 45 rokov, no pre generačnú obmenu má klesajúcu tendenciu.

Ružomberok 22. júla (TASR) – Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP plánuje počas najbližších 12 mesiacov prijať viac než stovku zamestnancov. Podľa komunikačného manažéra spoločnosti Ľubomíra Čecha je to výsledok investície do papierenského stroja PS19, ktorý bude vyrábať nový druh papiera z recyklovaného základu s názvom kraft top white.



Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer v ružomberských papierňach a celulózkach prekročil číslo 1300 a za posledné tri roky narástol o 200 ľudí. „Hoci je stále takmer 80 percent zamestnancov mužov, vo výrobe si čoraz viac nachádzajú svoje uplatnenie aj ženy,“ uviedol Čech.



Spoločnosť hľadá ľudí do výrobných pozícií cez burzy práce, online portály s pracovnými ponukami, ale aj cez vlastný web. Podľa Čecha sa tak pripravuje na obdobie, kedy dopyt po práci ešte zosilnie. „Na jednej strane to je približne 100 nových pracovných miest, ktoré vznikajú vďaka realizácii projektu ECOplus, čo je modernizácia celulózky a výstavba nového papierenského stroja na spracovanie recyklovaného papiera. Na strane druhej generačná obmena dlhoročných pracovníkov vo výrobe, ktorá bude silná v nasledujúcich piatich rokoch,“ priblížila riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti Ivana Keyzlarová.



Priemerný vek pracovníka v podniku je v súčasnosti 45 rokov, no pre generačnú obmenu má klesajúcu tendenciu. „Na miestnej polytechnickej škole sme otvorili ďalší študijný smer, tentoraz v duálnom systéme vzdelávania. V novom školskom roku nastúpi na úplne nový odbor chemik-operátor 11 študentov,“ doplnila Keyzlarová.



Mladí ľudia si každoročne môžu vyskúšať prácu v spoločnosti ešte počas štúdia. Výzvu na letné brigády tento rok prijalo približne 160 študentov, ktorí počas letných mesiacov pomôžu vo výrobe, údržbe, aj administratíve.