V sade pri Rovňanoch sa urodilo približne 30 ton jabĺk

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - V sade pri Rovňanoch v Poltárskom okrese sa tento rok urodilo približne 30 ton jabĺk a z časti vylisovali šťavu. Úrodu bolo takto možné zhodnotiť po prvý raz. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), pod ktorý sad patrí.



Doplnila, že je to krajský sociálny podnik a úrodu obrali študenti krajských stredných škôl. Boli to Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici a Spojená škola Poltár. "Po zbere z úrody prostredníctvom pojazdnej muštárne vylisovali a pasterizovali šťavu. Poputuje do zariadení sociálnych služieb aj do komerčného predaja," objasnila.



Simon Janeschitz z pojazdnej muštárne pre TASR uviedol, že na šťavu mali spolu približne šesť až sedem ton jabĺk a vylisovali z nich okolo 3200 litrov.



Historický sad pri obci Rovňany obhospodaruje agro-drevinový sociálny podnik. "Jablká a hrušky tam rastú už od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov bola takmer polovica poškodená rôznymi chorobami či stratou produkcie a bolo potrebné ich odstrániť. Namiesto nich sa podarilo vysadiť 500 nových stromov pôvodných odrôd, ako napríklad Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek vrátane svetoznámej Williams," konštatoval Úrad BBSK v minulosti. Sad po rokoch obnovili v roku 2021.



Agro-drevinový ekosystém BBSK je druhý sociálny podnik kraja. Jeho založenie schválilo v roku 2019 Zastupiteľstvo BBSK a na jeho štart aj sumu 74.000 eur z rozpočtu kraja. Sociálny podnik dáva prácu uchádzačom znevýhodneným na trhu práce a zabezpečuje prax študentom. Zameriava sa na pestovanie cesnaku, drevín, ovocinárstvo a chov včiel. Je to s následnou distribúciou produkcie do školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Hospodári na pôde, ktorú má dlhodobo v nájme Spojená škola v Poltári. Okrem tohto má kraj aj stavebný sociálny podnik. V oboch spolu zamestnáva približne 50 ľudí.