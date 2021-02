V Šali plánujú po rekonštrukcii obnoviť prevádzku letného kúpaliska

Šaľa 24. februára (TASR) – Mesto Šaľa by malo mať opäť funkčné letné kúpalisko. Spoločnosť ewia pripravuje komplexnú rekonštrukciu súčasného areálu kúpaliska, ktoré je od roku 1997 zatvorené. Náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené na 2 milióny eur.



„Prvým krokom bola príprava vizualizácií areálu a v súčasnosti intenzívne pracujeme na príprave projektovej dokumentácie. Po všetkých administratívnych povoleniach by sme chceli už budúci rok začať so samotnou rekonštrukciou,“ uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti ewia Michal Smolák.



Šalianske kúpalisko má vlastný geotermálny vrt a jediným vlastníkom pozemkov je od roku 2008 mesto Šaľa. Mestu sa podarilo získať pozemky zámenou s pôvodným majiteľom. Samospráva však zatiaľ nedokázala nájsť na revitalizáciu kúpaliska dostatok finančných prostriedkov.



Zrekonštruované letné kúpalisko plánuje investor sprístupniť pre verejnosť počas letnej sezóny 2023. V prvej etape projektu budú môcť návštevníci využívať tri bazény - plavecký, junior a detský bazén.



Kúpalisko v Šali bolo postavené v roku 1969, do prevádzky bolo uvedené v nasledujúcom roku. Vonkajší veľký bazén olympijských rozmerov mal skokanský mostík, okrem neho mali návštevníci k dispozícii malý a detský bazén. Kúpalisko bolo funkčné do roku 1996, v súčasnosti už areál neslúži svojmu účelu.