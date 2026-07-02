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V Šali vyzbierali podpisy na vyhlásenie referenda o spaľovni
Na vyhlásenie miestneho referenda je potrebné vyzbierať podpisy 30 percent voličov s trvalým pobytom v meste.
Autor TASR
Šaľa 2. júla (TASR) - Dobrovoľníci v Šali vyzbierali podpisy od občanov, ktorí žiadajú vyhlásenie referenda o výstavbe spaľovne odpadov, ktorá má vyrásť v katastri mesta. Informoval o tom predseda petičného výboru a kandidát na primátora Šale Róbert Čibrik.
Na vyhlásenie miestneho referenda je potrebné vyzbierať podpisy 30 percent voličov s trvalým pobytom v meste. „V Šali je to približne 5100. Miestnym dobrovoľníkom sa však túto hranicu podarilo prekonať o vyše tisícky, s konečným počtom 6200 podpisov,“ povedal Čibrik, podľa ktorého by malo byť miestne referendum vyhlásené na termín spojených samosprávnych volieb, ktorým je 24. október 2026.
Vyzbierané podpisy podľa Čibrika dokazujú, že v Šali pokračuje odpor proti spaľovni, ktorá má vyrásť v blízkosti mesta. Zároveň kritizoval minuloročné uzatvorenie memoranda medzi mestom Šaľa, investorom - spoločnosťou ewia, mestským podnikom MeT Šaľa a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
Cieľom memoranda je vybudovať a prevádzkovať v katastrálnom území mesta centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktorého súčasťou bude aj spaľovňa odpadu. Mestské zastupiteľstvo sa ním zaoberalo v novembri 2025. Ako v tom čase skonštatoval šaliansky primátor Jozef Belický, mesto si dokumentom chcelo zabezpečiť, že ak spaľovňa vznikne, obyvatelia Šale z toho budú mať benefity. „Jedným z nich je triediaca linka odpadu, ďalším je výhodnejšia cena tepla či jedno percento zo zisku investované do športovej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry v Šali,“ povedal Belický.
Predstavitelia spoločnosti ewia už dávnejšie označili námietky proti výstavbe CCE v Šali za neopodstatnené. „Ide o zbytočné strašenie ľudí, ktoré sa nezakladá na faktoch. V Európe je takýchto spaľovní približne 500 a nemajú na život ľudí negatívny vplyv. V Rakúsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, všade tieto námietky aktivistov znegovali úrady. Pripomínam, že do roku 2035 bude výrazne obmedzená prevádzka skládok. Tento problém sa bude musieť riešiť energetickým zhodnotením, ako ponúka spoločnosť ewia,“ zdôraznili pred časom predstavitelia investora.
Na vyhlásenie miestneho referenda je potrebné vyzbierať podpisy 30 percent voličov s trvalým pobytom v meste. „V Šali je to približne 5100. Miestnym dobrovoľníkom sa však túto hranicu podarilo prekonať o vyše tisícky, s konečným počtom 6200 podpisov,“ povedal Čibrik, podľa ktorého by malo byť miestne referendum vyhlásené na termín spojených samosprávnych volieb, ktorým je 24. október 2026.
Vyzbierané podpisy podľa Čibrika dokazujú, že v Šali pokračuje odpor proti spaľovni, ktorá má vyrásť v blízkosti mesta. Zároveň kritizoval minuloročné uzatvorenie memoranda medzi mestom Šaľa, investorom - spoločnosťou ewia, mestským podnikom MeT Šaľa a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
Cieľom memoranda je vybudovať a prevádzkovať v katastrálnom území mesta centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktorého súčasťou bude aj spaľovňa odpadu. Mestské zastupiteľstvo sa ním zaoberalo v novembri 2025. Ako v tom čase skonštatoval šaliansky primátor Jozef Belický, mesto si dokumentom chcelo zabezpečiť, že ak spaľovňa vznikne, obyvatelia Šale z toho budú mať benefity. „Jedným z nich je triediaca linka odpadu, ďalším je výhodnejšia cena tepla či jedno percento zo zisku investované do športovej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry v Šali,“ povedal Belický.
Predstavitelia spoločnosti ewia už dávnejšie označili námietky proti výstavbe CCE v Šali za neopodstatnené. „Ide o zbytočné strašenie ľudí, ktoré sa nezakladá na faktoch. V Európe je takýchto spaľovní približne 500 a nemajú na život ľudí negatívny vplyv. V Rakúsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, všade tieto námietky aktivistov znegovali úrady. Pripomínam, že do roku 2035 bude výrazne obmedzená prevádzka skládok. Tento problém sa bude musieť riešiť energetickým zhodnotením, ako ponúka spoločnosť ewia,“ zdôraznili pred časom predstavitelia investora.