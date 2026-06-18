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V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora
Mesto Šamorín získalo na túto etapu rekonštrukcie bývalého kláštora známeho tiež pod menom Korona finančnú podporu vo výške takmer 725.000 eur.
Autor TASR
Šamorín 18. júna (TASR) - V Šamoríne (okres Dunajská Streda) otvorili vo štvrtok popoludní zrekonštruované prvé poschodie bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň i tzv. únikové miestnosti. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora.
„Na prvom poschodí sme vytvorili miestnosti, do ktorých boli inštalované interaktívne pomôcky. Zároveň sme vytvorili únikové miestnosti. Na základe správneho zodpovedania otázok sa dá dostať z jednej miestnosti do ďalšej,“ povedal pre TASR primátor mesta Csaba Orosz. Projekt sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko.
Mesto Šamorín získalo na túto etapu rekonštrukcie bývalého kláštora známeho tiež pod menom Korona finančnú podporu vo výške takmer 725.000 eur. Okrem iného sa obnovili vnútorné omietky, očistili sa rímsy ako aj štuková výzdoba stropu. Očistila sa tehlová dlažba, doplnené boli chýbajúce interiérové dvere.
Prvá etapa cezhraničného projektu realizovaného spolu s benediktínskym kláštorom v maďarskom Győri zahŕňala v rokoch 2017 až 2020 rekonštrukciu fasády objektu, výmenu okien, rekonštrukciu nádvoria a prízemia, kde vzniklo múzeum, výstavná sieň a turistické informačné centrum. Grant vtedy predstavoval takmer 1,34 milióna eur.
„Na prvom poschodí sme vytvorili miestnosti, do ktorých boli inštalované interaktívne pomôcky. Zároveň sme vytvorili únikové miestnosti. Na základe správneho zodpovedania otázok sa dá dostať z jednej miestnosti do ďalšej,“ povedal pre TASR primátor mesta Csaba Orosz. Projekt sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko.
Mesto Šamorín získalo na túto etapu rekonštrukcie bývalého kláštora známeho tiež pod menom Korona finančnú podporu vo výške takmer 725.000 eur. Okrem iného sa obnovili vnútorné omietky, očistili sa rímsy ako aj štuková výzdoba stropu. Očistila sa tehlová dlažba, doplnené boli chýbajúce interiérové dvere.
Prvá etapa cezhraničného projektu realizovaného spolu s benediktínskym kláštorom v maďarskom Győri zahŕňala v rokoch 2017 až 2020 rekonštrukciu fasády objektu, výmenu okien, rekonštrukciu nádvoria a prízemia, kde vzniklo múzeum, výstavná sieň a turistické informačné centrum. Grant vtedy predstavoval takmer 1,34 milióna eur.