V Šanghaji predstavili technológie, ktoré budú aj vo Valalikoch

Šanghaj 21. apríla (TASR) - Na autosalóne v čínskom Šanghaji vystavuje automobilka Volvo vozidlá s technológiami, ktoré sa budú využívať aj v priemyselnom parku vo Valalikoch. Slovenským novinárom to v piatok povedal Hans Lindh zo spoločnosti Volvo Car Asia Pacific. O investícii na Slovensku hovoril na stretnutí s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom, ktorý je na pracovnej ceste v Číne.



"Dnes sme tu predstavili model Volvo EX90. Je to najnovší model plne elektronického auta. Základňa, ktorú tu máme spolu so všetkými technológiami, budeme mať aj v továrni na Slovensku. V súčasnosti púšťame do produkcie prvú verziu tohto výrobného typu, ktorý je plne elektrický a ten bude základom pre budúcnosť aj pre tú na Slovensku," povedal Lindh pre médiá.



Zároveň ozrejmil, že výstavba sa aktuálne vyvíja podľa plánu. "Dobiehame zameškané, máme teraz dobrý plán. Samozrejme, celé sa to vyvíja, v súvislosti s týmto plánom pokračujeme dobre," doplnil. V roku 2024 by sa podľa jeho slov malo začať s výstavbou samotného závodu a s produkciou by sa malo začať v roku 2026.



Kollár zdôraznil dôležitosť investície vo Valalikoch. "Volvo je významný investor na Slovensku, zvýši to naše HDP pri exporte, ako aj zamestná veľmi veľa ľudí z regiónu," povedal. Ocenil nové technológie v rámci pasívnej bezpečnosti, ktoré majú vozidlá obsahovať.



Výstavba priemyselného parku vo Valalikoch v okrese Košice-okolie sa začala vo februári. Prvým a najväčším investorom tu má byť automobilka Volvo. Valaliky Industrial Park má byť sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi, ktorým je Volvo, je približne 12.000.