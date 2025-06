SAV predstavila projekt Európskeho slnečného ďalekohľadu

Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) a Astronomický ústav SAV predstavili vedecký projekt Európsky slnečný ďalekohľad (EST). Ide o projekt európskej astronómie zameraný na pozemný výskum Slnka, slnečným ďalekohľadom chcú vedci skúmať fyziku plazmy a dynamických javov na Slnku. SAV projekt predstavila odbornej verejnosti v utorok na podujatí EST Slovakia Infoday, ktorého cieľom bolo prepojiť kľúčových aktérov z priemyslu, výskumu a verejnej správy a otvoriť diskusiu o možnostiach zapojenia sa do tohto paneurópskeho projektu.



Podľa riaditeľa Astronomického ústavu SAV Petra Gömöryho sa projekt pripravuje od roku 2008 a aktuálne sa nachádza vo fáze riešenia spôsobu financovania. Doplnil, že takéto veľké vedecké projekty nie je možné financovať len z grantových schém, očakáva sa preto aj podpora zo strany národných vlád.



„Európa na to myslí v tom zmysle, že vytvorila nejaký legislatívny rámec, ktorý sa volá Eric, kde všetky členské krajiny môžu na základe svojich národných zákonov prispievať finančne, aby sa takáto infraštruktúra dala postaviť,“ vysvetlil Gömöry s tým, že projekt je aktuálne vo fáze, kde sa snažia zabezpečiť financovanie na úrovni národných vlád.



Vedecký projekt dáva priestor na zapojenie aj slovenským firmám. Podľa Gömöryho ide o projekt, ktorý je na hrane vedeckého aj technologického poznania, Astronomický ústav SAV preto chce osloviť firmy, ktoré sa zaoberajú novými technológiami. Podľa Gömöryho na Slovensku by sa mohli nájsť firmy, ktoré by dokázali skonštruovať potrebné zariadenia pre zrkadlo slnečného ďalekohľadu, ktoré bude unikátom na celom svete.



Európskym slnečným ďalekohľadom by chceli vedci skúmať fyziku plazmy a dynamické javy Slnka. Bližšie ním chcú podľa Gömöryho preskúmať, ako vznikajú slnečné erupcie, vedecké poznatky by takisto mohli prispieť k efektívnejšiemu využívaniu slnečného žiarenia v energetike.



Projekt EST vznikol v roku 2008 a Slovensko je jeho súčasťou od začiatku. Projekt zastrešuje nadácia EST - Fundación Canaria, ktorej je Slovensko viceprezidentom. Slnečný ďalekohľad by mali vybudovať na ostrove La Palma na Kanárskych ostrovoch a po jeho dokončení bude najväčším zariadením svojho druhu v Európe.