V Senici ukončili prvú fázu stavby výskumno-vývojového centra

Senica 26. februára (TASR) – V Senici ukončili prvú fázu výstavby výskumno-vývojového centra a výrobných hál v priemyselnom parku. V tejto fáze tam vznikne čiastočnou prestavbou a pripojenou novostavbou k už existujúcej budove.



Následne pribudnú vedľa existujúcich výrobných prevádzok aj nové výrobné haly s celkovou rozlohou až 16.000 štvorcových metrov (m2). Developerom a vlastníkom projektu je IPEC Group, stavebníkom firma Strabag. Prácu tu nájde v prvej fáze len vo výskume 70 vysokokvalifikovaných inžinierov. Vzniknuté priestory si prenajme nemecký výrobca klimatizácií Mahle na 15 rokov. Hotová budova výskumno-vývojového centra sa užívateľovi odovzdá v auguste 2021.



"Každá regionálna investícia s vysokou pridanou hodnotou si zaslúži pozornosť aj podporu štátu. Investície do inovácií a výskumných centier, ako je aj výstavba výskumno-vývojového centra v Senici, prinášajú potrebné know-how na ďalší rozvoj a pomáhajú budúcej konkurencieschopnosti Slovenska na svetových trhoch," informoval minister hospodárstva (MH) SR Richard Sulík (SaS).



Vo februári 2020 bola predstavená konkrétna vízia, ako takéto moderné malé parky majú fungovať. "Na základe 30-ročných skúseností v oblasti usídľovania medzinárodných investorov na Slovensku a v strednej Európe chceme odovzdať svoje projektové skúsenosti ďalej. V budúcnosti budú títo podnikatelia združení v jednotlivých projektoch regionálnych rozvojových spoločností (RRS), ktoré budú spolupracovať s miestnou samosprávou a vyššími územnými celkami," uviedol za developera Ivan Čarnogurský.



"Teší ma, že v Trnavskom kraji je medzinárodný záujem aj o vzdelanostnú ekonomiku a sofistikované investície. Výskumno-vývojové centrá, akým je aj toto, jednoznačne patria medzi infraštruktúru, ktorú budeme podporovať," doplnil predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



V prvej fáze do konca roka 2023 má vzniknúť štyri až šesť pilotných projektov. "Ich celková investičná hodnota bude 20 miliónov eur. V programovom období od roku 2024 by mohlo byť zrealizovaných ďalších 100 až 300 takýchto RRS v kumulatívnom investičnom objeme 300 až 500 miliónov eur. Každá bude združením minimálne desiatich už existujúcich regionálnych firiem a verejnej správy v pomere osem ku dvom. Takéto podniky budú potom nositeľmi technologického rozvoja a aplikácie zelených technológií v danom regióne," doplnil investor.



"Mám radosť z toho, že v priemyselnom parku vzniká takéto centrum, v nadväznosti na výrobné prevádzky. V ďalšej fáze by malo ísť aj o podporu malých a stredných podnikov. Som rád, že Senica je natoľko atraktívnym miestom, aby prilákala tak významného developera i firmy a primäla ich tu dlhodobo podnikať. Verím, že budeme dobrými susedmi, ktorí si navzájom pomáhajú," uviedol primátor Senice Martin Džačovský.