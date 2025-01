V Senici vznikne obnovou bytovky 23 nových nájomných bytov

Senica 15. januára (TASR) - Na Ulici J. Kráľa v Senici vznikne komplexnou rekonštrukciou 23 nových nájomných bytov. Práce by sa mali začať v januári. Primátor mesta Martin Džačovský to avizoval v novoročnom príhovore. Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že cena za vyhotovenie diela je 1.77 milióna eur s DPH.



"V januári začneme s komplexnou rekonštrukciou bytového domu na Ulici Janka Kráľa, kde vznikne 23 nových nájomných bytov. Tieto byty plánujeme ponúknuť predovšetkým tým odborníkom, ktorí sú v našom meste nevyhnutní, ale chýbajú. Ide najmä o profesie, ako lekári, zdravotnícki pracovníci, policajti, hasiči a ďalší, ktorých prítomnosť je kľúčová pre kvalitný život v našej komunite," priblížil.



Predmetom zákazky je modernizácia bytového domu a výstavba parkoviska s príjazdovou cestou. Modernizácia je zameraná najmä na zvýšenie štandardu bytov, jeho rekonštrukciu vrátane výmeny všetkých vnútorných rozvodov. Cieľom je aj zníženie energetickej náročnosti objektu napríklad zateplením či výmenou okien a dverí.



Práce by mali trvať 18 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Projekt bude financovaný zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľom je spoločnosť Xenex, ktorá vo verejnom obstarávaní vyhrala s ponúknutou cenou za vyhotovenie diela vo výške 1.774.683,55 eura s DPH.