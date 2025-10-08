< sekcia Ekonomika
V septembri sa v úpadku ocitlo 33 firiem, štátu dlžia 31 mil. eur
Medziročne ide o takmer 21-percentný nárast, medzikvartálne o viac ako 13-percentné zvýšenie.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Prvý jesenný mesiac sa s 29 bankrotmi zaradil na druhú najvyššiu priečku v počte vyhlásených konkurzov v rámci tohto roka. Medziročne ide o takmer 21-percentný nárast, medzikvartálne o viac ako 13-percentné zvýšenie. Zároveň súdy povolili štyrom spoločnostiam reštrukturalizáciu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau.
Rekordná je aj suma, ktorú bankrotujúce firmy dlžia štátu. Atakuje hranicu 31 miliónov eur. Najväčším dlžníkom je Hydina Slovensko z Lieskovca, ktorej dlh tvorí až dve tretiny z celkovej dlžnej sumy všetkých septembrových úpadcov. Niekdajšia trojka na slovenskom trhu v hydinárstve, ovládaná rodinou Konkoľovcov, dlží daniarom takmer 21 miliónov eur a ďalších 313.000 eur Sociálnej poisťovni. Zaujímavosťou je podľa analýzy CRIF jej rýchly prepad. Pokým v roku 2022 inkasovala 18-miliónové tržby, o dva roky neskôr vykázala len 72.000 eur.
Druhým najväčším dlžníkom je bratislavská firma Zedas, uvádzajúca si administratívno-kancelársky predmet činnosti. Jej dlh voči štátu narástol až na 4,6 milióna eur.
Spomedzi zbankrotovaných firiem mal najväčší obrat a zároveň najvyšší počet zamestnancov bratislavský servis mobilných telefónov, tabletov a elektroniky Mobiletouch Slovakia. Ostatné roky bol v zisku, v roku 2024 pri tržbách vo výške deväť miliónov eur zarobil rekordných 338.000 eur a zamestnával 25 až 49 ľudí. Rakúski majitelia sa ho však nečakane rozhodli poslať do bankrotu.
„Ide o ďalší príklad zahraničného investora, ktorému konsolidácie verejných financií pomocou neustáleho zvyšovania daní a odvodov zhoršujú domáce podnikateľské prostredie natoľko, že Slovensko je pre nich čoraz menej atraktívne,“ skonštatovala hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Do bankrotu sa dostala aj známa gemerská mliekareň Gemermilk rs. Výrobu mlieka, jogurtov, syrov či bryndze zastavila spoločnosť s líbyjským vlastníckym pozadím už v lete. Aktuálne sa realizujú rozpredaje majetku a prepúšťanie zvyšných približne 30 zamestnancov.
Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj s ôsmimi vyhlásenými konkurzmi. Nasledoval Banskobystrický s piatimi a Košický kraj so štyrmi konkurzmi. Trnavský a Prešovský mali zhodne po tri konkurzy, ostatné kraje mali zhodne po dva konkurzy.
Celkovo sa v úpadku ocitlo 31 eseročiek, jedna akciová spoločnosť a jedna fyzická osoba - živnostník. Trinásť subjektov (39,4 %) si evidovalo menej ako desať zamestnancov (bez nuly). Päť firiem si uvádzalo počet zamestnancov v intervale desať až 99. U 15 subjektov bol počet pracovníkov nezistený.
Za ostatný štvrťrok sa úpadku ocitlo celkovo 99 dlžníkov, z toho na majetok 91 dlžníkov bol vyhlásený konkurz a ôsmim bola povolená reštrukturalizácia. Za prvé tri kvartály 2025 sa súhrnne v úpadku ocitlo až 241 podnikateľských subjektov, z toho 225 v konkurze a 16 v reštrukturalizácii.
