V septembri tohto roka sa zvýšili úvery najmä podnikom

Bratislava 31. októbra (TASR) - Záujem podnikov o úvery pokračoval aj v septembri tohto roka. Úvery tiekli najmä do priemyselnej výroby, ktorá podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) pod vplyvom slabšej produkcie potrebovala prefinancovať svoju prevádzku. Rástli aj vklady podnikov v bankách, avšak vývoj v jednotlivých odvetviach ekonomiky bol rozdielny. Peniaze do bánk si ukladali najmä firmy z oblasti obchodných činností, ubytovacie a stravovacie zariadenia.



Úvery súkromnému sektoru vzrástli v septembri medzimesačne o 1,3 % a medziročné tempo rastu sa zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu (p.b.) na 7,6 %. "Domácnostiam rast úverov stagnoval a aktuálny vývoj je viac-menej v súlade s očakávaniami. Dynamický vývoj úverov firmám prekonal očakávania," zhodnotili vo svojom najnovšom komentári analytici NBS.



Počas tretieho štvrťroka tohto roka došlo postupne k obnoveniu úverovania firiem. "Po výraznejšom poklese dopytu začiatkom leta spojenom s ochladzovaním ekonomickej aktivity sa úverovanie rozbehlo. Aktuálny rast je však ťahaný najmä krátkodobými úvermi, ktoré smerovali najmä do sektoru priemyselnej výroby. Naznačuje to opatrnosť firiem, ktoré potrebujú prefinancovať určité obdobie v dôsledku slabšieho vývoja tržieb," vysvetľujú analytici. Pomerne malý rast dlhodobých úverov zase signalizuje slabšiu investičnú aktivitu podnikov, čo potvrdzujú aj výsledky dotazníka o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov. "V rámci neho banky identifikovali slabší dopyt po úveroch z dôvodu utlmeného investičného apetítu firiem," doplnili analytici NBS.



Medziročná dynamika úverov domácnostiam spomalila v priebehu tretieho štvrťroka na 8,7 %, zatiaľ čo v druhom kvartáli bola na úrovni 9,1 %. "Rovnakou mierou sa spomalil záujem o úvery na nehnuteľnosti aj spotrebu. Prvé dva letné mesiace boli slabšie, avšak v septembri sa mierne oživil dopyt po úveroch na nehnuteľnosti, ktorý bol podporený poklesom klientskych úrokových sadzieb na historické minimum," vysvetlili analytici.



Vklady súkromného sektora vzrástli v septembri tohto roka medzimesačne o 0,9 %, medziročné tempo rastu sa zrýchlilo o 0,7 p.b. na 6,9 %. "Medziročný rast sa zrýchľuje od apríla tohto roka a prispieva k tomu najmä sektor nefinančných spoločností. V rámci neho sa prejavuje pozitívny vývoj domáceho dopytu, čo dokumentuje výraznejší rast vkladov v obchodných činnostiach a čiastočne aj v nehnuteľnostiach, resp. stavebníctve," doplnili analytici NBS. Negatívny vývoj v priemysle sa podľa nich zase premietol do vkladov tohto odvetvia, ktoré napriek prílevu úverov poklesli. "Domácnostiam rástli vklady dynamicky aj počas tretieho štvrťroka, k čomu prispievali zvyšujúce sa príjmy," dodali analytici.