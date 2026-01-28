< sekcia Ekonomika
VIDEO: V SHP Harmanec spustili novú výrobnú linku
Nová konvertingová linka TL2 na výrobu hygienických papierových výrobkov stála SHP Harmanec približne štyri milióny eur.
Autor TASR
Harmanec 28. januára (TASR) - V SHP Harmanec v stredu slávnostne spustili do prevádzky novú výrobnú linku na papierovú hygienu. Podnik investíciou oproti pôvodnej technológii takmer zdvojnásobil výrobnú kapacitu. Papierne pri Banskej Bystrici však čaká ešte výraznejšia modernizácia, v areáli plánujú búrať staré objekty, ktoré majú nahradiť nové výrobné priestory. Na stredajšom brífingu o tom informovali predstavitelia spoločnosti.
Nová konvertingová linka TL2 na výrobu hygienických papierových výrobkov stála SHP Harmanec približne štyri milióny eur. Linka má ročnú kapacitu 12.230 ton, oproti pôvodnej technológii ide o takmer dvojnásobné zvýšenie.
„Táto linka chodí vyššou rýchlosťou ako tie, ktoré sme mali predtým. Takže s tou istou obsluhou zefektívnime prácu, máme tiež nižšie náklady na energie a podobne. Druhá veľmi dôležitá vec je, že sa výrazne zlepší kvalita. Bude rovnomerný návin od dutinky až po koniec kotúčika, zlepší sa jemnosť, nie je tam taká degradácia. Nedegradujeme pevnostné parametre, takže môžeme používať nižšie gramáže alebo aj menej kvalitný zberový papier,“ priblížil riaditeľ závodu Ľubomír Kotulač.
Nová výrobná linka tiež umožňuje spracovanie papiera štandardnej šírky 275 centimetrov, a to z celulózy aj z recyklovaných surovín. Fabrike tak okrem modernizácie pomôže rozvíjať aj ekologický rozmer výroby, na ktorý sa dlhodobo sústreďuje. V podniku už v súčasnosti vzniká 90 percent produkcie bez použitia celulózy, čím sa firma podľa slov jej predstaviteľov zaraďuje medzi kľúčové subjekty cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.
„V zberovom systéme dnes robíme 70.000 až 80.000 ton zberového bieleho produktu, ale chceme ísť na dvojnásobnú kapacitu,“ doplnil Milan Fiľo, prezident holdingu ECO - INVESTMENT, do ktorého harmanecké papierne patria.
Zo závodu v Harmanci podľa spoločnosti v súčasnosti pochádza približne 40 percent maloobchodnej spotreby hygienických papierov na Slovensku. Inštaláciou novej výrobnej linky zámer modernizácie podniku nekončí, firma v najbližších rokoch plánuje v areáli zbúrať väčšinu starých budov a nahradiť ich novými objektami.
„Na niektoré z nich už máme búracie povolenia. Začiatok búracích prác by mal byť už v tomto roku, zrejme v lete,“ prezradil predseda predstavenstva SHP Group Richard Žigmund. Ako dodal, celkovú investíciu odhadujú na asi 200 miliónov eur, modernizáciu podniku plánujú realizovať za jeho plnej prevádzky.
Výroba papiera v Harmanci pri Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu. Fabriku pôvodne určenú na ručnú výrobu papiera tu už v roku 1829 vybudoval František Zikmund Leicht. Na prelome 19. a 20. storočia sa v Harmanci začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Novodobá história papierní sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina, a to zberový papier.
Nová konvertingová linka TL2 na výrobu hygienických papierových výrobkov stála SHP Harmanec približne štyri milióny eur. Linka má ročnú kapacitu 12.230 ton, oproti pôvodnej technológii ide o takmer dvojnásobné zvýšenie.
„Táto linka chodí vyššou rýchlosťou ako tie, ktoré sme mali predtým. Takže s tou istou obsluhou zefektívnime prácu, máme tiež nižšie náklady na energie a podobne. Druhá veľmi dôležitá vec je, že sa výrazne zlepší kvalita. Bude rovnomerný návin od dutinky až po koniec kotúčika, zlepší sa jemnosť, nie je tam taká degradácia. Nedegradujeme pevnostné parametre, takže môžeme používať nižšie gramáže alebo aj menej kvalitný zberový papier,“ priblížil riaditeľ závodu Ľubomír Kotulač.
Nová výrobná linka tiež umožňuje spracovanie papiera štandardnej šírky 275 centimetrov, a to z celulózy aj z recyklovaných surovín. Fabrike tak okrem modernizácie pomôže rozvíjať aj ekologický rozmer výroby, na ktorý sa dlhodobo sústreďuje. V podniku už v súčasnosti vzniká 90 percent produkcie bez použitia celulózy, čím sa firma podľa slov jej predstaviteľov zaraďuje medzi kľúčové subjekty cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.
„V zberovom systéme dnes robíme 70.000 až 80.000 ton zberového bieleho produktu, ale chceme ísť na dvojnásobnú kapacitu,“ doplnil Milan Fiľo, prezident holdingu ECO - INVESTMENT, do ktorého harmanecké papierne patria.
Zo závodu v Harmanci podľa spoločnosti v súčasnosti pochádza približne 40 percent maloobchodnej spotreby hygienických papierov na Slovensku. Inštaláciou novej výrobnej linky zámer modernizácie podniku nekončí, firma v najbližších rokoch plánuje v areáli zbúrať väčšinu starých budov a nahradiť ich novými objektami.
„Na niektoré z nich už máme búracie povolenia. Začiatok búracích prác by mal byť už v tomto roku, zrejme v lete,“ prezradil predseda predstavenstva SHP Group Richard Žigmund. Ako dodal, celkovú investíciu odhadujú na asi 200 miliónov eur, modernizáciu podniku plánujú realizovať za jeho plnej prevádzky.
Výroba papiera v Harmanci pri Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu. Fabriku pôvodne určenú na ručnú výrobu papiera tu už v roku 1829 vybudoval František Zikmund Leicht. Na prelome 19. a 20. storočia sa v Harmanci začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Novodobá história papierní sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina, a to zberový papier.